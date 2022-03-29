Я бачив, як снаряд влучив у сусідній будинок, – історія киянина, у двері якого постукала війна

У Києві від рук російських окупантів зруйновано чи пошкоджено понад 70 будинків. Валентин Столярчук – місцевий мешканець, житло якого також потрапило під ворожий обстріл.

Чоловік переїхав у Львів, де продовжує робити DoS-атаки на сайти Росії. Журналісти сайту 24 каналу поспілкувалися з ним та дізналися подробиці.

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" Наші IT-спеціалісти – одні з кращих у світі"

Мешканець Києва Валентин Столярчук розповів, що робить DoS-атаки на сайти Росії. Це дозволяє уповільнювати їх роботу та показувати правду щодо подій, які відбуваються в Україні.

Кіберармія – нова структура і це дуже круто. Наші IT-спеціалісти – одні з кращих у світі. IT-армія базується на тому, що збираються з усієї країни добровольці, які володіють IT-навичками. Є ментори, які дають завдання в соцмережі. Ми показуємо правду про вибухи, а не те, що транслюється через російське телебачення, де відбувається повне зомбування,

– заявив він.

Сам хлопець є аспірантом та займається науковою діяльністю. У 2013 році виходив на Майдан. Тоді він був учнем 11-го класу.

Валентин Столярчук / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тоді всі почали активно пропагандувати, що ми, українці, хочемо піти у Європейський Союз, і я виходив у своєму місті, щоб показати, що ми, молодь, хочемо бути там. На той час мені дійсно хотілося, щоб Україна розірвала шляхи з Росією, а сама перелаштувалася на європейський менталітет,

– розповів Валентин.

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Думки щодо війни

За його словами, повномасштабну війну в Україні передбачав, бо слідкував за подіями. 24 лютого о 5-ій ранку, перебуваючи вдома, у столиці, почув гучні вибухи. Війна "постукала в двері". Чоловік зібрав документи та всі необхідні речі.

Захопив із собою й музичний інструмент. Зазначив, що звуки нагадують певну атмосферу Майдану.

"Інструмент нагадує звуки Майдану" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я бачив, як снаряд влучав у сусідній будинок. Я співчуваю тим людям, які просто-напросто позбавляються своєї домівки, особистих речей, історичних пам'яток, які вони збирали роками. Це дуже страшно,

– заявив він.

Через декілька днів російський снаряд влучив і в будинок Столярчука. За словами чоловіка, події в країні об'єднали всіх українців. Як каже народна приказка: "Можна зламати одну соломину, та коли це цілий віник, то зламати дуже важко".

Кожна людина допомагає по-своєму. Хтось волонтерить, хтось йде в ЗСУ, ТрО, іноземний легіон. Українці приїжджають з-за кордону і це дійсно всіх об'єднує. Не кожен йде воювати, не кожен може тримати зброю, але к

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ожен займається тим, чим може.