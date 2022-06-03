Я досі не знаю, де він, – дружина захисника Маріуполя розповіла про останню розмову з чоловіком

Дружина захисника Маріуполя повідомила, що востаннє розмовляла з чоловіком 17 травня. Наразі невідомо, де він та у якому стані перебуває.

Наталя Зарицька є співорганізаторкою громадської організації, яку створили рідні захисників Маріуполя – Ради "Жінки зі сталі". Вона розповіла 24 каналу про останню розмову з чоловіком.

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"Він сказав, що виконуватиме наказ"

"На жаль, щодо мого чоловіка ситуація не змінилася – від 17 травня я досі не знаю, де він і в яких умовах перебуває", – сказала Наталя Зарицька.

17 травня він повідомив дружині, що оборонці Маріуполя героїчно виконали наказ, вистояли 82 дні блокади, попри шалені обстріли. Витримали атаки забороненою хімічною зброєю, кластерними бомбами, протибункерними важкими бомбами та фосфорними снарядами. Звісно, багато загиблих та важкопоранених.

Він сказав, що виконуватиме наказ зі складання зброї, виходу зі заводу і збереження життя. Сказав, що, ймовірно, це буде в'язниця, яка розташована на підконтрольній російським окупантам території. Відтоді я не знаю, чи він потрапив до цього місця, які там умови – невідомо,

– зазначила Наталя Зарицька.

З пекла заводу – у нові пекельні умови

Водночас вона пояснила, що наразі потрібно чекати, але ні на секунду не втрачати пильність і не послаблювати увагу міжнародних спільнот, кожної людини довкола порятунку захисників Маріуполя.

"Хлопці насправді із пекла заводу потрапили у нові пекельні умови і я не знаю, які є небезпечнішими", – розповіла Зарицька.

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За її словами, вихід українських військових із заводу – це не кінець, а тільки початок нового етапу боротьби за них. Тому завданням спільноти "Жінки зі сталі" також є постійне інформування суспільства, комунікації з владою і все ж таки заклик до міжнародних організацій, аби вони виступали гарантом того, що життя наших воїнів буде збереженим.

Завданням організації є повернути кожного захисника України якнайшвидше додому.

Евакуація захисників Маріуполя: коротко

Українське військове керівництво 16 травня дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя. Їх вивезли на тимчасово окуповані території – до Новоазовська та Оленівки.

До відповідної операції залучили представників Червоного Хреста та ООН. Кожен український військовий був зареєстрований.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на запитання щодо умов, у яких утримують українських воїнів з Маріуполя. В Україні є вся відповідна інформація, проте наразі вона секретна. Це пов'язано і з перемовним процесом, і з безпекою цих людей.

Дружина захисника Маріуполя про розмову з чоловіком: дивіться відео