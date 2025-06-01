"Я люблю свою країну, не продам її нізащо": перші емоції воїнів, які повернулися додому

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими вдень 12 червня. Українські захисники, які повернулися з російської неволі не стримують емоцій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Перші емоції захисників після повернення з полону

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін у межах домовленостей у Стамбулі. На Батьківщину повертаються оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

У ДПСУ опублікували відео з емоціями одного з воїнів, який повернувся з російського полону.

Український захисник не стримав емоцій після обміну: дивіться відео

Україна понад усе, я незламний! Я люблю свою країну і я не продам її нізащо. Я люблю Україну, я люблю вас, я люблю цих людей,

– каже воїн у відео.

Також звідусіль можна почути скандування "Слава Україні!".

Повернуті з полону захисники не стримують емоцій: дивіться відео

До слова, під час обміну повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісти. Також серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в неволі понад три роки.