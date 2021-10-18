Я максимально проти локдауну, – Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні

Володимир Зеленський заявив, що штам Дельта прийшов в Україну пізніше, аніж у багато країн світу. Саме тому наразі статистика зараження в Україні виділяється на тлі європейських показників.

Український лідер зауважив, що пік Дельти в Україні настав вже сьогодні й триватиме ще тиждень – два. Водночас надалі він згасатиме. Про це свідчать дані МОЗ та РНБО.

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Зеленський наголосив, що Україна готова до боротьби з коронавірусом.

Зокрема, за добу розгортають близько 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Вони забезпечені апаратами ШВЛ. Також є необхідна кількість швидких.

Український лідер наголосив, що це – дуже важливе досягнення медичної системи. Наразі Україна має один з найкращих у Європі рівень готовності до порятунку інфікованих.

Водночас колосальних навантажень не витримає жодна медична система. Зокрема, мовиться про 300 чи 500 тисяч інфікованих.

"Я проти локдауну"

За словами Зеленського, надалі є 2 шляхи для врегулювання ситуації: вакцинація або локдаун. Президент наголосив, що перед цим вибором ми перебуваємо щодня.

Я проти локдауну. Максимально. Через економіку. Бо нема локдауну, ми всі бачимо цифри: ми зростаємо. У нас зростає ВВП. У нас зростає бюджет,

– наголосив Зеленський.

Коли наповнюється бюджет, зростає економіка країни. Тому єдиний вихід – вакцинація. Зеленський зауважив, що "усе залежить від нас з вами".

Публічні люди мають показувати приклад

За словами Зеленського, публічні люди мають показувати приклад українцям.

Кожен державний діяч має вакцинуватися. Уся Верховна Рада, усі ЗМІ мають працювати над тим, щоб люди зрозуміли: їм потрібно вакцинуватися.

Президент наголосив, що цим має починатися і закінчуватися кожен рекламний блок на телебаченні. Іншого виходу не буде.

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