Я на місці, Ірпінь не здолати, – мер Маркушин розповів, як захищається місто

Мер Ірпеню Олександр Маркушин звернувся до містян. Зокрема він закликав їх не вірити у фейки та розповів, як обороняється місто.

У своєму відеозверненні Олександр Маркушин наголосив на тому, що в мережі поширюють багато фейків. Один із них стосується того, що він буцімто покинув місто. Це – неправда!

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За 30% Ірпеню точаться активні бої

Доброго дня, шановна наша Ірпінська громада. Це я, Олександр Маркушин. Дуже зараз багато кидають фейків: що я поранений, що я у шпиталі десь лежу. Хтось каже, що я втік з міста. То я хочу цю всю історію розвіяти,

– сказав він.

Очільник міста підкреслив, що займається евакуацією людей, забезпеченням медикаментами, а також їжею. Він додав, що хлопці боронять Ірпінь. Місто, наголошує Маркушин, на 70% українське, а за решту 30% ведуться бої.

Дивіться відеозвернення Олександра Маркушина:

Він подякував хлопцям, які боронять місто. Також попросив не вірити брехні, яку поширюють.

"Зараз вам будуть багато що закидати. Я зараз перебуваю у нашому місті, на вокзалі. Щодня працюю в місті. Залишаємося ночувати, ловимо мародерів", – додав Маркушин.

Мер Ірпеню зазначив, що цих мародерів не лише передали до правоохоронних органів. Вони ще й виконують важливу справу – допомагають копати окопи.

Друзі, ми разом – сила. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!,

– сказав він.

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