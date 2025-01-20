Я навіть не знав, проти кого воюю, – полонений з КНДР

Володимир Зеленський опублікував спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ. Полонений військовий з КНДР зізнався, що насправді навіть не знав, проти кого вони воюють.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на запис, який опублікував президент України. Глава держави наголосив, що всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені.

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Що солдати КНДР кажуть про свою участь у війні

Володимир Зеленський зазначив, що розвідувальна інформація щодо переміщення військ КНДР на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

На відео північнокорейський солдат розповів, що спочатку він взагалі не знав, де воюватиме.

По-перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут, у Росії, і навіть не знав, проти кого ми воюємо,

– сказав він.

Військовий також розповів, що був у бою з 3 січня та визнав, що північнокорейські війська вже зазнали значних втрат на фронті. За його словами, постраждалих було "дуже багато".

До слова, раніше посол Південної Кореї в ООН також заявив, що солдати Північної Кореї, яких Росія відправила на фронт, не знали, що їхня місія полягатиме у війні проти українців. Вони думали, що беруть участь у військових навчаннях.