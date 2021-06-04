Я не дипломат, – Данілов пояснив свою жорстку заяву щодо Франції і Німеччини

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у 2008 році німці та французи були категорично проти, щоб Україна отримала План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Він також зазначив, до яких наслідків це призвело.

Своє різке висловлювання щодо дій цих країн, Олексій Данілов прокоментував, відповідаючи на запитання журналіста. Зокрема мовилось про те, що звинувачення Франції та Німеччині – це дипломатичний скандал.

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Я від жодного слова не можу відмовлятись, – Данілов

"Я не дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні, це по-перше", – заявив Данілов.

Ба більше, він розповів, що інколи яскраві заголовки у ЗМІ видають, щоб їх читали. Олексій Данілов також запевнив, що не відмовляється від жодного слова, яке сказав під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Я від жодного слова не можу відмовлятись, тому що я відповідальна людина. Саме Франція та Німеччина в 2008 році були категорично проти того, щоб Грузії та Україні надали ПДЧ. Наслідки – у 2008 році Грузія, в 2014 році – Крим (мовиться про агресію Росії – 24 канал),

– заявив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що зараз, Путін має ґешефт з німцями, вони будують газогони й при цьому розповідають про занепокоєння. Він розповів, що для того, щоб зупинилась війна, Путін має забрати свої війська з території Донбасу.

Тоді Україна отримає доступ до свого кордону, проведе демократичні вибори й все стане на свої місця. Адже німці, французи це бачать й розуміють, але роблять ґешефт. Він каже, що тоді нехай вони скажуть, що займаються тільки бізнесом й те, що стосується інших речей – їх не цікавить.