Не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар, – Зеленський про Польщу

Володимир Зеленський, коментуючи інцидент у Польщі 15 листопада, заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна хотіла закриття неба. Цього не відбулося.

Український лідер під час пресконференції 16 листопада зауважив, що дехто у світі прокинувся лише зараз. Тим часом вся Україна прокинулася у ніч на 24 лютого від ракетних ударів. Загинули тисячі українців.

Зауважте "Ми цього не почули": чого Зеленський очікував від партнерів на тлі атаки й інциденту в Польщі

Зеленський наголосив, що увечері 15 листопада він заслухав доповідь командувача Повітряних сил.

Я не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. В мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов,

– заявив український лідер.

Україна не отримала жодних доказів від країн-партнерів

Президент розповів, що упродовж ночі провів розмови зі світовими лідерами. Зеленський наголосив, що чимало деталей, про які мовилося, – непублічні.

Український лідер наголосив: Україну потрібно допустити на місце інциденту – у польському селі Пшеводів. Це буде справедливо. Також Зеленський наголосив, що не варто озвучувати якісь висновки, доки слідство не завершилося. Це справедливо. А також справедливо, аби Україна була у спільній слідчій групі.

"Ми маємо право. Якщо говорять, що це – ми. Хтось там говорить", – заявив Зеленський.

Україна також має право дізнатися про докази, наявні у партнерів. Хоча б у закритому режимі. Наразі Україна не отримала нічого. Зеленський наголосив, що слова на кшталт "є вірогідність" його не влаштовують. Має бути слідство, доступ, дані від країн-партнерів. Україна – чесна країна й говоритиме чесно. Якщо уламок вбив людей, то треба вибачатися.

Україна хоче, щоб країни у закритому режимі заслухали представників Повітряних сил України.

"З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас – серйозні позиції. У нас є фіксація, що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався у небі, на нашій території. Але ми не можемо виключати, що якийсь уламок полетів. Але ми можемо виключати чи не виключати, це є слідство. Але головне – діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів. Це може бути уламок? Чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це була російська ракета. Я так вважаю, згідно довіри до доповіді військових", – заявив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні заслухав повторну доповідь. Україна хоче обмінятися даними з країнами-партнерами, а вже тоді робити висновок.

Зверніть увагу! Зеленський наголосив, що Кремль подякував США за те, що вони "розібралися у ситуації".