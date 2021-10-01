Я не вірю в російське правосуддя – Джелял виступив на "суді" окупантів

Окупаційний суд Криму в закритому режимі розглядав апеляційну скаргу заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Адвокат Микола Полозов опублікував текст виступу політика після оголошення рішення суду.

Окупанти ухвалили цинічне рішення – запобіжний захід скоротили на один день. Тепер Джеляла триматимуть під вартою не до 4, а до 3 листопада.

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Під будівлею суду затримали активістку

На засідання не пустили журналістів та дружину Джеляла. Будівлю суду "правоохоронці" оточили, а в усіх, хто був поблизу безпричинно питали документи. Під час однієї з перевірок затримали активістку Лейлу Яшлавську.

Затримання активістки Яшлавської під будівлею суду: дивіться відео

Яшлавську відвезли в окупаційний відділок поліції, щоб "ідентифікувати її особистість". Такі заходи безпеки вживають нібито для того, щоб виявити людей, які можливо перебувають у розшуку.

Промову Джеляла поширювати не можна

Поки окупанти затримували активістку, Наріман Джелял виступав у суді. Однак через закритий формат засідання, поширювати аудіо чи відео промови політика заборонено. Адвокат Микола Полозов занотував те, що говорив Джелял та опублікував.

Заступник голови Меджлісу заявив, що справа проти нього є політичною через його публічну підтримку територіальної цілісності України. Також однією з причин переслідування він вважає те, що Росія порушує права людини в Криму з 2014 року.

Джелял додав, що вже неодноразово був свідком політично вмотивованих судових процесів, тому він не має ілюзій щодо російського правосуддя.

Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку.

Однак, це не зупиняє мене в справі боротьби за права людини, свободу і справедливість,

– заявив Джелял.

Адвокат політика зазначив, що стан здоров'я його підзахисного стабільний. він багато читає та намагається тримати себе у хорошій фізичній формі.

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Затримання Нарімана Джеляла: головне

У перші дні вересня 2021 року окупанти затримали 5 кримських татар, серед яких Наріман Джелял, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов, Ельдар Одаманов і Шевкет Усеінов.

Окупанти звинувачують Джеляла і братів Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Президент України назвав дії Росії "реакцією на Кримську платформу" і закликав відпустити політв'язнів.

Текст виступу Джеляла

"Я повинен заявити, що вважаю кримінальне переслідування відносно себе політично мотивованим. Воно є наслідком моєї публічної, ясною і відкритої позиції щодо територіальної цілісності України, порушень прав людини в Криму, а також положення кримськотатарського народу в результаті дій російської влади з 2014 року.

Мені неодноразово доводилося бути свідком різних політично мотивованих судових процесів. Тому я не маю ілюзій щодо сьогоднішнього рішення.

Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку.

Однак, це не зупиняє мене в справі боротьби за права людини, свободу і справедливість."