Я оголошую надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, — Трамп про перші укази

20 січня Дональд Трамп офіційно став президентом США. Під час першої промови він озвучив перші свої укази.

Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на кордоні із Мексикою та заявив, що відправить туди війська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на промову Трампа під час інавгурації.

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Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на кордоні із Мексикою

Під час своєї промови Трамп заявив, що його історичні укази сприятимуть "повному відновленню Америки та Революції здорового глузду". Він пообіцяв відновити суверенітет та безпеку США.

"Америка стане більшою та сильнішою", – заявив Трамп.

За його словами, Штати захищають міжнародні кордони, але не завжди могли захистити власні.

Вся справа в здоровому глузді. По-перше, я оголошу надзвичайний стан на нашому південному кордоні. Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів і мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці",

– сказав новий президент США.

Він додав, що головнокомандувач американської армії захищатиме країну від іноземних загроз "з таким запалом, як ніхто ніколи раніше".

Трамп заявив, що США будуть змушені використовувати "повні та величезні повноваження" правоохоронних органів для усунення присутності всіх іноземних банд і злочинних мереж, які приносять "нищівну злочинність на територію США".