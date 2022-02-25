Я в плєну, мам, – епічне відео, як окупант із Росії "пояснював" батькам, чому поїхав до України
Джерело:телеграм Антона Геращенка
У мережі показали відео з полоненим російським нападником. З гуманними цілями йому дали змогу зателефонувати додому, до батьків.
Діалог, утім, видався вкрай показовим. Люди там, у Росії, абсолютно не розуміють, що відбувається у світі загалом, та в Україні зокрема. Сподіваємося, такі дзвінки виправлять цю ситуацію, і ставатиме їх дедалі більше.
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Полонений російський нападник телефонує додому: показовий діалог
Полонених росіян в Україні стає більше й більше, що цілком природньо для армії агресора. У мережі показали одного з них – зокрема, як він говорив телефоном із батьками.
Діалог видався дуже показовим, тож наводимо його повністю мовою оригіналу.
Розмова з батьком:
- – Я в плену.
- – Где?!
- – В плену.
- – Правда, что ли?
- – Да.
- – И че делать?
- – Не знаю. Надо чет решать, чет делать.
Розмова з матір'ю:
- – Чево?
- – Я в плену, мам.
- – Как это?
- – Так. На Украине в плену.
- – А как ты туда попал?
- – Сказали: едьте на Украину. Мы поехали. Никто ниче не знал.
- – И че делать?
- – Я не знаю, че делать.
- – А ты один туда поехал?
- – Все поехали.
Як бачимо, повне нерозуміння ситуації як з боку полоненого, так і з боку його батьків. Люди наче живуть у паралельному світі. Та, сподіваємося, дуже швидко до них дійне, який насправді жах твориться через їхнього ж улюбленого Путіна.
Відео розмови полоненого окупанта з Росії із батьками
Нагадаємо, вночі цього ж дня голова Сумської ОДА розповів, що місцеві вмотивовані у протистоянні агресору, і разом з військовими залюбки беруть у полон окупантів. Які, зауважимо, "абсолютно не розуміли, куди йдуть, і які бояться".
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