Я в плєну, мам, – епічне відео, як окупант із Росії "пояснював" батькам, чому поїхав до України

У мережі показали відео з полоненим російським нападником. З гуманними цілями йому дали змогу зателефонувати додому, до батьків.

Діалог, утім, видався вкрай показовим. Люди там, у Росії, абсолютно не розуміють, що відбувається у світі загалом, та в Україні зокрема. Сподіваємося, такі дзвінки виправлять цю ситуацію, і ставатиме їх дедалі більше.

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Полонений російський нападник телефонує додому: показовий діалог

Полонених росіян в Україні стає більше й більше, що цілком природньо для армії агресора. У мережі показали одного з них – зокрема, як він говорив телефоном із батьками.

Діалог видався дуже показовим, тож наводимо його повністю мовою оригіналу.

Розмова з батьком:

– Я в плену.

– Где?!

– В плену.

– Правда, что ли?

– Да.

– И че делать?

– Не знаю. Надо чет решать, чет делать.

Розмова з матір'ю:

– Чево?

– Я в плену, мам.

– Как это?

– Так. На Украине в плену.

– А как ты туда попал?

– Сказали: едьте на Украину. Мы поехали. Никто ниче не знал.

– И че делать?

– Я не знаю, че делать.

– А ты один туда поехал?

– Все поехали.

Як бачимо, повне нерозуміння ситуації як з боку полоненого, так і з боку його батьків. Люди наче живуть у паралельному світі. Та, сподіваємося, дуже швидко до них дійне, який насправді жах твориться через їхнього ж улюбленого Путіна.

Відео розмови полоненого окупанта з Росії із батьками

Нагадаємо, вночі цього ж дня голова Сумської ОДА розповів, що місцеві вмотивовані у протистоянні агресору, і разом з військовими залюбки беруть у полон окупантів. Які, зауважимо, "абсолютно не розуміли, куди йдуть, і які бояться".

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