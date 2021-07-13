Прийняв пропозицію, іду на жертву, – Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова

Володимир Зеленський запропонував Денису Монастирському очолити Міністерство внутрішніх справ. Народний депутат обдумав пропозицію та погодився стати новим главою МВС після Арсена Авакова.

Про своє рішення президент оголосив також під час закритого засідання фракції "Слуга народу" 13 липня. Парламентарі зустріли цю новину з піднесенням і схваленням.

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"Буду претендувати на посаду"

Одразу після зібрання Денис Монастирський поспілкувався з представниками ЗМІ.

Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті. Відповісти "так" на пропозицію президента очолити міністерство внутрішніх справ. Я розумію, на яку жертву я іду. Як людина, як особистість, як політик. Я зробив цей вибір. І буду претендувати на цю посаду,

– сказав нардеп.

Він також прокоментував усі технічні нюанси:

Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву Авакова про відставку 14 липня;

Депутати у Раді голосуватимуть за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня;

Засідання комітету відбудеться 16 липня, де розглянуть подання на призначення глави МВС.

Ранкова розмова зі Зеленським

Денис Монастирський повідомив, що з приводу його призначення на посаду міністра внутрішніх справ говорив з Володимиром Зеленським ще вранці 13 липня. Він відповів на запитання: "Чому саме його президент запропонував на цю посаду?".

Запропонував (Володимир Зеленський – 24 канал), як людину з якою йшов у команді, як керівника профільного комітету, як людину, яка, на думку президента, може очолити цей напрямок,

– додав "слуга народу".

Монастирський погодився очолити МВС: дивіться відео