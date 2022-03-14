Я попереджав НАТО, що Росія піде на нас війною, тепер кажу, що війна піде на них, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році попереджав НАТО, що Росія піде на Україну війною. Тепер же український лідер наголошує: держава-агресорка атакуватиме й Альянс, якщо той не діятиме.

Президент України вкотре звернувся до НАТО з проханням допомогти закрити небо над країною. Адже Росія продовжує руйнувати українські міста.

Раніше Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо

Зеленський попередив НАТО, що агресія Росії може поширитися на нього

Глава держави нагадав, що у 2021 році він попереджав лідерів НАТО: якщо проти Росії не буде жорстких превентивних санкцій – вона піде війною. Зеленський наголосив, що він мав рацію.

Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, то російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що це – лише питання часу.

До свого допису український лідер прикріпив фото наслідків російської агресії в Україні.

Наслідки війни Росії проти українців: Фото alexlourie.photo, emilio_morenatti, evgenymaloletka

До теми – попередня заява президента про необхідність закриття неба: дивіться відео