Я шкодую, що не народився в Києві, – кримськотатарський журналіст

15 червня 2021 , 21:17
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Джерело:

24 канал

Найважливішою перевагою життя в Україні є можливість вільно висловлювати свої думки, без цензури. Однак, більшість українців не цінують цього.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив кримськотатарський журналіст, заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Він розповів, що вже 6 років мешкає в Україні. 

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Айдер Муждабаєв щасливий жити в Україні

За словами журналіста, він 43 роки прожив в країні (Росії – 24 канал), де не варто було проводити жодного місяця. Однак, у 2015 році, Муждабаєв переїхав в Україну й вважає себе "щасливим, як дитина".

Я повинен був народитись в Києві. Однак, не народився. Ці 6 років я дуже задоволений і щасливий,
– підкреслив він.

На його думку, українців не цінують те, що мають. Крім того, журналіст наголосив, що від України йому нічого не треба, а достатньо просто жити та працювати. Він закликав громадян цінувати свою країну. 

Найбільше у житті в Києві йому подобається можливість вільно висловлювати думки, без жодної цензури. "Я можу не залежати ні від чого, крім своєї голови, не йти на жодні компроміси. Я не знаю, що може бути краще", – пояснив він.

Повне інтерв'ю з Айдером Муждабаєвим: дивіться відео 

Що відомо про Айдера Муждабаєва: головне

  • Айдер Муждабаєв народився у 1972 році у місті Тамбов, що в Росії. 
  • Через його антипутінську та проукраїнську позицію, журналіста переслідує російська влада. 
  • Неодноразово приїжджав у Київ під час Революції Гідності.
  • У червні 2015 року йому довелось переїхати в Україну. 
Автор: Тетяна Сукач