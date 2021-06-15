Я шкодую, що не народився в Києві, – кримськотатарський журналіст

Найважливішою перевагою життя в Україні є можливість вільно висловлювати свої думки, без цензури. Однак, більшість українців не цінують цього.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив кримськотатарський журналіст, заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Він розповів, що вже 6 років мешкає в Україні.

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Айдер Муждабаєв щасливий жити в Україні

За словами журналіста, він 43 роки прожив в країні (Росії – 24 канал), де не варто було проводити жодного місяця. Однак, у 2015 році, Муждабаєв переїхав в Україну й вважає себе "щасливим, як дитина".

Я повинен був народитись в Києві. Однак, не народився. Ці 6 років я дуже задоволений і щасливий,

– підкреслив він.

На його думку, українців не цінують те, що мають. Крім того, журналіст наголосив, що від України йому нічого не треба, а достатньо просто жити та працювати. Він закликав громадян цінувати свою країну.

Найбільше у житті в Києві йому подобається можливість вільно висловлювати думки, без жодної цензури. "Я можу не залежати ні від чого, крім своєї голови, не йти на жодні компроміси. Я не знаю, що може бути краще", – пояснив він.

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