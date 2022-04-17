Я скаженію, – пропагандист Соловйов влаштував істерику через спалений крейсер "Москва"

Нещодавно українські захисники відправили на дно ворожий ракетний крейсер "Москва". І у росіян через це, звісно, знатно підгорає.

Істерику влаштував, зокрема, рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов, пише 24 канал. Він дуже емоційно відреагував на звістку про втрату "Москви".

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Соловйов дуже побивається через "Москву"

Своє ставлення до того, що трапилося, пропагандист дав зрозуміти ще з перших слів. "Я скаженію від того, що сталося з флагманом Чорноморського флоту. Я просто скаженію", – бідкався Соловйов. Далі він взагалі заговорив про вразливі місця судна та якісь "родові травми".

Я все це розумію. Ви мені тільки поясніть, як ви могли його втратити? Поясніть, якого чорта ви опинились саме у цій точці Чорного моря у цей час?,

– скаржився росіянин.

Й наголошував, що йому неважливо, через що саме "Москва" пішла на дно. Втім, важко повірити, що Соловйову справді байдуже на причини, бо далі він саме через них і бідкався. Адже важко ігнорувати той факт, що цей російський флагман знищений саме українцями.

ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку – не згадували.

Пропагандист обурювався, "з яких це пір бойовий корабель боїться ракетного удару". Мовляв, він же ж має боєкомплект для того, щоб відбивати такі атаки. "Щось не активували? Добре, навіть якщо удар ракетами. Спалахнула пожежа. А що у вас з протипожежною системою, поясніть?", – не припиняв він.

Пропагандист каже, що "Москва" вигоріла дотла

Цей "крик душі" росіянин підсумував тим, що корабель "практично вигорів зсередини дотла". При цьому, так побиваючись через саме судно, він навіть не згадав про долю екіпажу, який за таких обставин мав мінімальні шанси врятуватися. Зазначимо, що на борту крейсера могли перебувати понад 500 моряків.

Шторм завадив провести евакуацію

Росія нічого не каже про загиблих чи постраждалих. Втім, раніше у Держприкордонслужбі України повідомили, що росіянам не вдалося евакуювати екіпаж судна. Інші кораблі намагалися допомогти "Москві", але через шторм рятувальну операцію провести не вдалося. "Навіть природа була на боці України", – підкреслили в ДПСУ.

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