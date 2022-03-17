"Я стільки кінцівок ще не бачив": окупанти скаржаться, що не вистачає транспорту для 200-х

Українські правоохоронці продовжують перехоплювати перемовини окупаційних військ Росії під Маріуполем. Окупанти скаржаться, що їм не вистачає транспорту, щоб вивозити тіла рашистських солдатів.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. У перехоплених розмовах окупанти обговорюють свої величезні втрати у боях за Маріуполь.

Актуально ЗСУ серйозно потовкли авіаційні підрозділи окупантів, – Генштаб

Вороги також діляться, що не отримують ніякої допомоги від бійців з Чечні.

Я втомився перебинтовувати кінцівки та вантажити. Я стільки кінцівок ніколи в житті не бачив. 200-х море, просто море, без руки, без ноги, без голови. В нас вже немає МАЗів. Кадирівці відступили, а ми стоїмо і нам постійно прилітає,

– повідомив телефоном рашист.

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