Я тисну вже на всіх, – Зеленський відреагував на звинувачення журналістів

Володимир Зеленський 20 жовтня відреагував на скандал з "UA:Перший". Напередодні телеведуча Мирослава Барчук заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Інцидент український лідер прокоментував під час візиту на Черкащину. Президент пообіцяв, що розбереться у справі, якщо отримає докази.

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Я тисну сьогодні вже на всіх – на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук. Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або глава Офісу – я обов'язково розберуся,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер поцікавився, у який же спосіб він тиснув на журналістів. Представники ЗМІ заявили, що відповідальним за це є радник глави ОП Михайло Подоляк Щоправда, його назвали "Миколою".

Зеленський зауважив, що цей факт свідчить: Подоляк не надто сильно тисне на ЗМІ, якщо журналіст не знає його імені.

"Я розумію, що це – хайп"

Президент наголосив, що не розуміє, до чого тут він чи ОП. Водночас український лідер зауважив: "я розумію, що це – хайп".

Зеленський заявив, що "ми нічого не погоджуємо, ніяких списків". Глава держави нагадав: нардепи – вільні люди. Вони самі обирають, куди їм ходити.

"Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції пана Давида Арахамії, щоб він тиснув на депутатів, вони обов'язково повинні ходити до цієї дами (Барчук), то я можу звернутися", – заявив Зеленський.

Деталі скандалу

Сергій Лещенко звинуватив токшоу "Зворотній відлік" у заангажованості. Усе тому, що в студії не було жодного представника "Слуги народу".

За словами Лещенка, у студії не мовилося про жоден баланс думок. Зокрема, не було ні представника влади, ні Слуг народу, нікого не було. Зате був Гео Лерос.

Заява Барчук

Мирослава Барчук – ведуча "Зворотного відліку" у відповідь заявила про начебто тиск із боку ОП. За словами журналістки, ОП начебто давно контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Узгоджувати кандидатів необхідно з Подоляком.

"По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах", – заявила Барчук.

Вона також наголосила, що до ефіру, який коментував Лещенко, було 2 ультиматуми. Зокрема, щоб у студії не було Лероса.

Реакція Подоляка

Подоляк заперечив тиск ОП на "UA:Перший". Водночас політик наголосив, що команда прагне до "узгодженої інформаційної позиції".

"Незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій – абсолютний нонсенс", – заявив Подоляк.

Водночас він зауважив: якщо політики бачать в ефірах того чи іншого проєкту постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то "можна зрозуміти невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту".

За словами Подоляка, заява Барчук є вкрай емоційною. А звинувачення – некоректними та необґрунтованими.