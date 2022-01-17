"Я ваш вирок": чим є для Банкової справа Порошенка

Знаменита репліка Володимира Зеленського, що прозвучала під час дебатів на НСК "Олімпійський", знову нагадує себе. Кримінальне переслідування Петра Порошенка стає топтемою нового політичного сезону, відтісняючи на другий план економічні, епідемічні та навіть військові тривоги. Далі читайте російською.

Значение этой эпопеи для украинского общества велико – но еще больше ее значимость для Банковой и президента Зе. В деле Порошенко президентские эмоции неразрывно переплелись с политическим расчетом. Если первое родом из 2019 года, то второе – из 2021 года.

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Истоки нелюбви

Безусловно, Владимир Александрович питает к Петру Алексеевичу стойкую и вполне объяснимую личную антипатию. Когда в 2019-м популярный шоумен Зеленский вступил в президентскую гонку, ему тут же пришлось познакомиться с неприглядной изнанкой украинской политики.

Многолетний любимец публики впервые в жизни столкнулся с грязными политтехнологиями, с черным пиаром, с профессиональными хейтерами – и все перечисленное исходило от тогдашнего соперника на президентских выборах.

Это первое болезненное столкновение слишком явно травмировало будущего гаранта: подобно тому, как малого ребенка может травмировать первый визит к стоматологу или первое посещение школы.

В сознании Зеленского все негативные стороны политической деятельности стали ассоциироваться с демонизированной фигурой Порошенко. А стремление уничтожить экс-президента как политика превратилось в незакрытый гештальт и подталкивает нынешнего главу государства к активным и не всегда продуманным действиям.

Раскачивающий лодку

Однако было бы ошибкой свести мотивы Банковой лишь к психологической травме, заработанной в 2019-м. Не меньшую роль играет обнадеживающий политический опыт, полученный в 2021-м.

Год назад многие в Украине уже готовились списать Зе со счетов. Казалось, он полностью растратил свой пыл и безнадежно разочаровал соотечественников.

К февралю 2021-го его рейтинг упал до рекордно низкой отметки 21%, и недоброжелатели ждали дальнейшего падения – но тут последовал ошеломляющий удар по Медведчуку.

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Наблюдая за блокированием пророссийских каналов и помещением путинского кума под домашний арест, страна вновь увидела прежнего дерзкого Зеленского: и через полгода президентский рейтинг вырос до 31%.

Бустерное дело

Прибегая к модным нынче медицинским метафорам, можно сказать, что дело Медведчука стало для действующей власти этаким бустером – бустером, который позволил восстановить изрядно снизившуюся популярность Зе. Но его эффект уже исчерпан, у президента вновь проблемы, Зеленский нуждается в следующем бустере: и эта роль отведена уголовному делу против Порошенко.

Усилия Банковой направлены на то, чтобы преследование Петра Алексеевича как можно точнее копировало успешную атаку против Медведчука, и связь между двумя кейсами всячески подчеркивается.

Правда, такой шаг чреват не только теоретическими выгодами, но и практическими рисками. Атака на Порошенко способна привлечь одну часть общества – но за счет еще большего ожесточения другой. Она дарит надежду на временный прирост президентского рейтинга – но ценой прогрессирующего раскола страны.

Из истории с преследованием предшественника Владимир Зеленский может выйти как победителем, так и проигравшим. И вероятность второго варианта существенно возрастет, если личные эмоции Зе все-таки возобладают над политическим расчетом.

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