Я вбита, розчавлена, але не здивована, – Ейдельман про цинічні дії Путіна

Усім давно відомо, що кремлівський глава Путін – божевільний. Однак той факт, що він повномасштабно вдерся в Україну свідчить ще й про те, що він самогубець.

Російська історикиня та письменниця Тамара Ейдельман зазначила, що це було й очевидно раніше. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Вона наголосила, що Путін вже й раніше скоював вбивства, намагався отруїти своїх опонентів.

На жаль, як сказала Ейдельман, вона зовсім не здивована тим, що відбулось 25 днів тому на території Україні, коли Росія цинічно та масштабно вдерлася в Україну.

Я вбита, розчавлена, але не здивована,

– сказала історикиня.

Варто зазначити, що у ефір російська письменниця вийшла у жовто-блакитному одязі на знак підтримки України.

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