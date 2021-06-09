Я вдома – це факт, – кіборг "Рахман" прокоментував скандал зі своїм звільненням

Журналісти Bihus.Info оприлюднили записи, які свідчать, що начебто Віктор Медведчук спеціально затягував звільнення з полону Андрія Гречанова – в інтересах Петра Порошенка. Сам "Рахман" каже, що не чув, щоб кум Путіна гальмував процес його повернення на батьківщину.

Про це "Рахман" розповів у коментарі ЗМІ. Гречанов наголосив, що для нього головне – сам факт повернення.

До теми Медведчук в інтересах Порошенка затягував звільнення з полону "кіборга", – Bihus.Info

"Рахман" каже, що не чув про гальмування процесу

Експолонений каже, що приїзд його друга Олексія Мочанова до бойовиків був важливим, проте без помилування тодішнім президентом Порошенком росіянина Володимира Старкова звільнення навряд би відбулось.

Я вдома – це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Віктор Медведчук – 24 канал) гальмував (процес звільнення – 24 канал). Мовиться про мій обмін. Там же не говориться "Нехай, нехай ще трохи посидить – і ми його заберемо?" Ну, якщо стало питання "майора на майора", то майор засуджений і його помилувати може тільки президент,

– пояснив Гречанов.

Звільнення "Рахмана" відкладали тричі

"Рахман" наголосив, що його звільнення відкладали тричі, проте причин йому не повідомили.

Я знаю, що я зараз вдома, я живий, я з сім'єю, я знову повернувся в армію. Наслідки полону? Можливо. Але це вже інша розмова,

– сказав Гречанов.

Про що мовиться на оприлюднених записах

Гречанов каже, що не може коментувати слова Медведчука, які почув на записах, адже не може бути впевнений, що це саме Медведчук.

Зазначимо, що Андрія Гречанова обміняли наприкінці листопада 2015 року. Перед тим Петро Порошенко помилував засудженого російського військового Володимира Старкова.

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Згідно з записами, оприлюдненими Bіhus.Info, Гречанова могли звільнити майже одразу, проте цей процес навмисно затягував Медведчук. Про обмін "Рахмана" оголосили тоді, коли Петро Порошенко повернувся з Нормандського саміту у Парижі.