Я вирішив використати кепку, щоб показати своє ставлення, – Арахамія про вигляд на перемовинах

Голова фракції "Слуга народу" є учасником української делегації на переговорах з Росією. Давид Арахамія пояснив, що навмисне відмовився від традиціних костюмів, аби показати своє ставлення до країни-агресорки.

Про це Арахамія розповів в інтерв'ю американським ЗМІ. Він зазначив, що хотів креативного рішення на перемовинах, аби контрастувати з представниками Кремля.

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Я ніколи не ношу ці кепки в мирних умовах, – Арахамія

Все, що ви бачите, — це дипломати старої школи у ділових костюмах, які говорять те, що їм написали, вони просто читають інструкції з Москви. У мирних умовах я ніколи не ношу ці кепки,

– сказав Арахамія.

Нардеп наголосив, що за протоколом, переговорникам необхідно потиснути руки, отож у такий спосіб він хотів продемонструвати своє ставлення до Росії.

У позиції делегації Росії – жодної гнучкості

Представники Москви не можуть розглянути жодну пропозицію, зауважив Арахамія, їхня єдина відповідь – потрібні консультації з Кремлем

З нашого боку, у нас більше свободи, більше вибору, тому що нам потрібен результат, нам не потрібно імітувати процес,

– додав політик.

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