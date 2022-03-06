Я вирішив використати кепку, щоб показати своє ставлення, – Арахамія про вигляд на перемовинах
Джерело:Fox News
Голова фракції "Слуга народу" є учасником української делегації на переговорах з Росією. Давид Арахамія пояснив, що навмисне відмовився від традиціних костюмів, аби показати своє ставлення до країни-агресорки.
Про це Арахамія розповів в інтерв'ю американським ЗМІ. Він зазначив, що хотів креативного рішення на перемовинах, аби контрастувати з представниками Кремля.
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Я ніколи не ношу ці кепки в мирних умовах, – Арахамія
Все, що ви бачите, — це дипломати старої школи у ділових костюмах, які говорять те, що їм написали, вони просто читають інструкції з Москви. У мирних умовах я ніколи не ношу ці кепки,
– сказав Арахамія.
Нардеп наголосив, що за протоколом, переговорникам необхідно потиснути руки, отож у такий спосіб він хотів продемонструвати своє ставлення до Росії.
У позиції делегації Росії – жодної гнучкості
Представники Москви не можуть розглянути жодну пропозицію, зауважив Арахамія, їхня єдина відповідь – потрібні консультації з Кремлем
З нашого боку, у нас більше свободи, більше вибору, тому що нам потрібен результат, нам не потрібно імітувати процес,
– додав політик.