"Я вірю у свою армію": в соцмережах запустили патріотичний флешмоб

Журналістка Яніна Соколова запустила в соцмережах флешмоб на підтримку українських військових. Користувачі мають розмістити хештег #явірювсвоюармію і написати приємні слова нашим воїнам.

Вона підкреслила, що бійці на фронту дуже потребують моральної підтримки. За кілька годин після публікації посту, до флешмобу долучилися десятки українців.

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Яніна Соколова запустила флешмоб на підтримку військових

Яніна Соколова написала, що 21 квітня отримала лист від жінки зі Львова, в якої вся родина – військові. За словами журналістки, львів'янка попросила лише морально підтримати наших воїнів, яким зараз це дуже потрібно.

Отже, давайте зафігачимо флешмоб #явірювсвоюармію. Розмістіть на своїх сторінках цей хештег і пару слів підтримки нашим у російсько-українській війні,

– повідомила телеведуча.

Вона додала, що українські військові на фронті читають все. Відтак слова підтримки від українців додадуть їм снаги і сил.

Користувачі активно долучаються до флешмобу Яніни Соколової. Вони публікують фото й відео, додають слова підтримки та діляться своїми історіями, пов'язаними з війною на сході України.

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