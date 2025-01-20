Я врятований, щоб зробити Америку знову великою, – Трамп про замах на себе

В інавгураційній промові Трамп згадав про замах на себе. Він заявив, що вижив, бо покликаний зробити Америку знову великою.

Раніше у Пенсильванії Трампу прострелили вухо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інавгурацію Трампа в ефірі Суспільного.

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Що заявив Трамп про замах на себе

Трамп заявив, що його "перевіряли" найбільше серед усіх колишніх президентів. Його намагалися ув'язнити та навіть убити. Кілька місяців тому у нього стріляли у штаті Пенсильванія.

Куля злочинця у Пенсильванії пошкодила мені вухо, але як тоді, так і зараз я впевнений, що моє життя було врятовано через важливу причину. Я врятований, щоб зробити Америку знову великою!

– заявив президент Трамп.

Після цього він заявив, що сьогоднішній день стане "днем звільнення" для Америки. Він заявив, що результат цих виборів має стати історично найбільш результативним.

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