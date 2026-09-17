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24 Канал Новини політики "Вони ненавидять одне одного": Трамп назвав війну Росії проти України найскладнішою
17 вересня, 09:31
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Оновлено - 10:05, 17 вересня

"Вони ненавидять одне одного": Трамп назвав війну Росії проти України найскладнішою

Данило Жоров

Американський президент вчергове згадав про свої миротворчі зусилля. Водночас, він зізнався, що завершити російсько-українську війну є дуже складним завданням.

Також президент США вкотре заявив, що незабаром вона закінчиться. Про це американський лідер розповів під час виступу.

Що сказав Трамп?

Президент США нагадав, що завершив 8 воєн. Проте російсько-українську війну він назвав складною. Причина, на його думку в обопільній ненависті Володимира Зеленського та Володимира Путіна. 

Він не згадав хто саме є агресором й винен у розв'язанні збройної агресії. Проте очільник США назвав російсько-українську війну "дуже цікавою".

Ці два лідери так сильно ненавидять одне одного. Ненависть – це дуже цікаво. Війна – це дуже цікаво. Але це дуже погано, 
– заявив Трамп.

 

 

 

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