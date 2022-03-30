Я завжди знав, що буде повномасштабна війна, – як ліквідатор ЧАЕС став на захист України

Ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Віктор Ломонос вступив до лав територіальної оборони Києва. Чоловік розповів, що половина його родини перебуває в окупації на Сумщині.

Про ранок 24 лютого і початок російсько-української війни, вступ до територіальної оборони та шантаж Кремлем України – Віктор Ломонос ексклюзивно розповів журналістам сайту 24 каналу.

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Шлях від катастрофи на ЧАЕС до війни з Росією

Боротьба за українську незалежність у Віктора Ломоноса розпочалася ще у 2000-х – з протестів "Україна без Кучми". Під час Помаранчевої революції він виконував обов'язки командира охорони сцени.

Після 2003 року Віктор Ломонос та його побратими брали участь в багатьох інших заходах щодо українського становлення, зокрема, у понад 500 страйках по всій Україні. У 2011 році афганці, чорнобильці та інші ветерани штурмували Верховну Раду України. Тоді вони вийшли протестувати під парламентом проти скасування пільг. Ломонос розповів, що безпосередньо брав участь там також.

Потім були голодування в Донецьку та в Сумах. А у 2013 році я приїхав до Києва на чергову річницю Голодомору. 21 листопада я підійшов до студентського братства на Майдан. Я запропонував свою допомогу, бо мав певний досвід в організації. Був одним з керівників охорони біля Монумента Незалежності. Про всі події побиття дітей можу розказувати безкінечно,

– зазначив він.

Ліквідатор ЧАЕС Віктор Ломонос та командир окремого підрозділу "ПАТРІОТ 129" у Києві Ярослав Троян / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Всі прекрасно знали, що це питання часу"

За словами Віктора Ломоноса, варіантів, окрім як стати зараз на захист Батьківщини, не мав, бо країна – в небезпеці. Шлях до територіальної оборони розпочався 24 лютого о 6:00 ранку, коли залунала сирена. До чоловіка зателефонували побратими й сказали: "Терміново вивозь родину, бо ви в розстрільних списках".

Я завжди знав, що буде повномасштабна війна. Мій покійний батько був націоналістом та особисто був знайомий із В'ячеславом Чорноволом. Він казав, що рано чи пізно ми будемо воювати з Росією. Всі прекрасно знали, що це питання часу. Якщо у 2003 році Захід більш підтримував Україну й Путін тоді не наважився на агресію та окупацію, то після 2013 року, коли відбулися події в Криму, стало зрозуміло, що війна безумовно буде,

– наголосив він.

З 1993 року чоловік має другу групу інвалідності, яка пов'язана з Чорнобилем. Тому участь в АТО у 2014 році не брав. Під час подій на Майдані в лютому він також отримав поранення середнього ступеня важкості та мав серйозну контузію.

Віктор Ломонос / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Лікарі дивом витягли мене фактично. Але зараз роблю все, щоб принести користь країні,

– сказав він.

За плечима Віктора Ломоноса – 62 виїзди у зону відчуження, зокрема, на третій та четвертий енергоблоки. Його робота була пов'язана з дезінфекцією та дезактивацією цих приміщень.

На його думку, Радянський Союз розвалився саме через Чорнобильську катастрофу. Чоловік пригадав, як вигнали дітей на парад 1 травня та як приховували інформацію. Це все зіграло свою роль, додав він, і довіра до влади, яка тоді була, повністю зруйнувалася в народу.

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Якщо згадувати той період, то це було жахливе явище. Я боюся, щоб не було повтору. Якщо буде щось подібне, то світу просто не стане. Ми тоді боялися, що буде повторний тепловий удар. Якби він відбувся тоді, то не було б ні Європи, ні України, ні навіть половини Росії,

– заявив Віктор Ломонос.

За словами чоловіка, нині російське керівництво таким чином шантажує Україну. Однак, ніхто не може сказати, чи не прикажуть росіянам вистрілити туди з танка, чи запустити якусь ракету. І це буде катастрофа.

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