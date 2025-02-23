Я знаю, як підписувати угоди з серйозними хлопцями, – Зеленський відповів на закиди Трампа

Президент Володимир Зеленський висловився щодо угоди з США про рідкісноземельні метали. Глава держави пояснив, чому досі не підписав документ.

Він також зазначив, що у своєму житті вже мав кілька серйозних угод і розуміє, про що йдеться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Зеленський про угоду зі США

Зеленський вважає, що угоду потрібно підписувати так, щоб залишатися друзями й партнерами. Глава держави наголошує на тому, що важливо розуміти, "як ти будеш розходитися". На думку президента, це має відбуватися по-партнерськи, а не через суди та скандали.

Тобто, якщо ми про бізнес, там є один до двох такий елемент. Я дійсно підкреслив його червоненьким, щоб юристи почали його проговорювати. Тобто на кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два,

– пояснює Зеленський.