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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Я взагалі не бачу підстав панікувати": як українці реагують на введення воєнного стану

      206 Читать новость на русском

      Керманичі областей, у яких від 28 листопада діє воєнний стан, закликають зберігати спокій та не панікувати. Вони акцентують увагу громадян на критичному мисленні, адекватному підході, а також закликають не реагувати на фейки і спокійно робити свої справи.

      Чернігівщина – у списку областей, де запровадили воєнний стан. Наразі у межах області ситуація контрольована.

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      Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко запевнив, що про мобілізацію не оголосили, а місто працює у штатному режимі. Також у мерії переконують, що загострення не прогнозується. Але військові об’єкти області перевели у стан підвищеної бойової готовності.


      Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко

      На посилений варіант несення служби перейшли й правоохоронці регіону. Прості чернігівці на введення воєнного стану реагують по-різному.

      Те, що я не підтримую стосується насамперед самих людей. Їх обмеження у пересуванні, свобод і тощо. А щодо агресора, то я не бачу ніякого мобілізаційного потенціалу. Кордони поки не укріплюються, тому люди не відчувають себе захищеними,
       – сказав житель Чернігова Віктор.

      Сумщина теж у переліку областей, де ввели воєнний стан. Городян закликали заспокоїтись та не панікувати. Прикордонна область має майже 600 кілометрів кордону із Російської Федерацією. Сумчани сказали, що загалом все спокійно, ціни не зросли, ажіотажу ніякого нема.

      Я взагалі не бачу підстав панікувати, але є й ті, хто сіє паніку. Наприклад, ми вчора побачили, що були деякі люди, які скупляють сіль, цукор, я був здивований, потім спекулянти почали долар піднімати на ринку, мені вчора казали, що продають вже по 29,5,
      – додав голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко.

      голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко
      Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко

      Всі заклади та установи працюють у звичному режимі, служби, які відповідають за охорону порядку та безпеку населення поступово переходять на посилений режим роботи.

      У бойову готовність переведені й усі підрозділи ЗСУ, які дислокуються на Харківщині, також підрозділи СБУ, поліції та прикордонні служби. Влада наголошує – регіон живе звичним життям. А чутки про ймовірне вилучення автівок чи житла для потреб військових називають нісенітницею.

      Радник голови Харківської облдержадміністрації запевнив, що конституційні права харків'ян, права жодним чином порушені не будуть. Проте самі ж харків'яни звістку про зміни сприймають насторожено.

       

      Я сама родом з Маріуполя, і коли там були воєнні дії, вмирали люди, горіла Міськрада воєнний стан не вводили, а зараз з незрозумілих причин ввели його, я проти,
      – заперечила мешканка Харкова Олена.

      Харків'янин Олександр сказав, що люди дуже налякані, бабусі та дідусі скуповували продукти, адже чекають воєнних дій.

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набуло чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Відео: що треба знати про воєнний стан

      Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада за рішенням парламенту та президента впровадили воєнний стан у десятьох областях України.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Харкова Суми Новини Чернігова Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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