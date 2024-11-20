Рішення про ядерну зброю: доля доктрини в руках Путіна, – ISW

Нова ядерна доктрина Росії намагається залякати Захід, але її вплив обмежений. Усі ключові рішення все одно ухвалює особисто Путін.

Російська влада нещодавно внесла зміни до своєї ядерної доктрини, але ці корективи не впливають на загальний характер її ядерної політики. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Чи готується Росія нанести ядерний удар по Україні: у Пентагоні відповіли

Що відомо про загрози ядерною зброєю від Росії

У Сполучених Штатах вважають, що це лише продовження загрозливих заяв, які Росія регулярно використовує з початку війни проти України. Представники Пентагону та ЦРУ переконані, що ці зміни є більше риторичним кроком і не становлять негайної загрози застосування ядерної зброї.

Попри оновлення доктрини, остаточне рішення про використання ядерного арсеналу залишається за Владіміром Путіним. Американські офіційні особи наголошують, що Росія, ймовірно, не застосує ядерну зброю ані в Україні, ані в інших країнах.

Натомість Кремль використовує такі заяви як спосіб тиску на Захід, намагаючись перешкодити наданню Україні сучасної зброї. Проте партнери продовжують оснащення України, надаючи далекобійні ракети ATACMS, основні бойові танки та займаючись навчанням пілотів для використання F-16.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що Росія регулярно загострює ядерну риторику, особливо під час обговорення нових пакетів військової допомоги Україні. Проте Захід дедалі менше реагує на ці загрози, що обмежує можливості Кремля впливати на міжнародну спільноту. Щобільше, всередині російської влади існують розбіжності щодо того, наскільки чіткими повинні бути "червоні лінії" у новій доктрині.

Основні зміни в російській ядерній політиці виглядають радше формальними. Західні країни продовжують підтримувати Україну, передаючи їй сучасні озброєння, необхідні для звільнення окупованих територій та створення вигідних умов для будь-яких можливих переговорів із Росією.