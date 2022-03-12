Ядерна загроза: чому російські ядерні боєголовки – не єдина проблема

У неділю, 27 лютого, президент РФ Путін наказав міністру оборони та начальнику Генерального штабу збройних сил РФ перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойової служби.

Простіше кажучи, російські ядерні сили були приведені у підвищену бойову готовність. Це була відповідь Москви на санкції, запроваджені західними державами проти Росії за вторгнення в Україну, і те, що Путін назвав "агресивними заявами" з боку НАТО.

Важливо На Запорізьку АЕС пригнали 11 цивільних із Росатому

Росія володіє понад 6200 ядерними боєголовками, що забезпечує Путіну найбільший у світі ядерний арсенал. Наразі невідомо, яка частина ядерного потенціалу Москви активна і доступна до використання негайно.

Нова угода про скорочення ядерної зброї СНО між США та Росією вимагає від обох держав звітувати про кількість ядерних боєголовок кожні шість місяців. Станом на 21 вересня Російська Федерація має 1458 боєголовок, розгорнутих на балістичних ракетах, які можуть бути запущені з землі, підводних човнів або стратегічних бомбардувальників, повідомляє Deutsche Welle.

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Оскільки напруження високе, а Путін, схоже, не має плану зупинити вторгнення в Україну, російські боєголовки – не єдине ядерне занепокоєння, яке має непокоїти світ. І ось чому.

Російські окупанти у Чорнобильській зоні відчуження

25 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України опублікувала офіційну заяву про те, що рівень дози шкідливого гамма-випромінювання перевищив норму. Фахівці вважають, що ця зміна рівня радіації є прямим наслідком того, що велика кількість важкої військової техніки, включаючи танки та бронетехніки, перетинає сильно забруднені землі.

Посилене та нерегульоване переміщення людей та військової техніки в Чорнобильській зоні та навколо неї підняло радіоактивний пил. Рух зазвичай суворо контролюється на визначених маршрутах, де ризики розуміються та ретельно контролюються, щоб уникнути стрибків радіації, які зараз спричинило вторгнення російських військ.

Найбільші зареєстровані вимірювання були поблизу пошкодженого реактора 4 Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Поруч із реактором зазвичай отримується доза у приблизно три одиниці, які називаються мікрозівертами, на годину. Але під час вторгнення російських військ ця цифра зросла до 65 мікроЗв/год.

З 1986 року рівень радіації постійно контролювався, але зараз контрольне обладнання більше не працює або вимкнено.

Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію

Після інтенсивних боїв російським силам вдалося просунутися і взяти під контроль ЧАЕС.

Попри те, що ядерні реактори були повністю зупинені в 2000 році, ЧАЕС потребує постійної присутності професійного персоналу для забезпечення безперервної роботи систем безпеки та радіологічного контролю станції. Це також включає експлуатацію нового безпечного конфайнменту (NSC), велетенської арки, що покриває зруйнований 4-й реактор. Арка побудована для запобігання викиду забруднених частинок у повітря, але, що ще важливіше, вона дозволяє безпечно демонтувати старий реактор, саркофаг і сам сумнозвісний Реактор 4.

Наші джерела, які мають стосунок до будівництва арки, кажуть, що конфайнмент був збудований для того, щоб стримувати стихійні лиха. Він не витримає військового удару, який би знову оголив для довкілля його смертельний інвентар. У цьому контексті важливо пригадати, що близько 96% радіологічного устаткування зруйнованого Реактора 4 залишається закопаним усередині саркофагу, що розкладається, який зараз накритий конфайнментом.

Безперервний моніторинг та експлуатація конфайнменту мають важливе значення для його довгострокового функціонування, щоб гарантувати безпеку та безпечне виведення з експлуатації зруйнованого реактора 4.

Російські війська тримають у заручниках персонал заводу 7 днів без ротації, повідомив 2 березня офіційний Telegram-канал Держатомрегулювання. Цю ж інформацію підтвердила Міжнародна асоціація з атомної енергії (МАГАТЕ) 6 березня. "Понад 200 технічних працівників і охоронців досі не можуть пройти ротацію ще з 23 лютого", – йдеться в офіційній заяві МАГАТЕ.

Тимчасовий керівник ЧАЕС Валерій Сейда у відео показав, що оперативний персонал працюватиме за особливим графіком, необхідним для підтримки Чорнобильського майданчика.

Речник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенія Кузнєцова підтвердила Suspilne.media, що російські війська не дозволяють ротацію персоналу. Пані Кузнєцова також додала, що пан Сейда утримується в заручниках росіянами на місці, а забруднена військова техніка окупантів прямує до Києва, Іванкова та Димера. Таким чином, російські окупанти піддають радіаційному ризику чисті території та ще більше людей. Міністерство оборони України заявило, що Росія постійно використовує Зону відчуження як коридор для постачання своєї армії з Білорусі.

Ми намагалися зв’язатися з паном Сейдою, щоб отримати його коментар щодо загрозливої ситуації, але не змогли встановити зв’язок.