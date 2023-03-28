Посилення ескалації щораз лише усне: чи розуміє Росія, що ядерні погрози не працюють

Російські політики постійно погрожують, як вони можуть знищити західні країни за допомогою ядерної зброї. Ці невдалі спроби шантажу мають дуже жалюгідний вигляд.

Про це 24 Каналу розповів американський політик Юрій Рашкін. За його словами, Росія дійсно недолюблює країни НАТО. Але Альянс – це оборонна організація, яку створили на протидію СРСР.

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Зараз Росія намагається відновити СРСР чи навіть цілу імперію. Їм явно не подобається НАТО, але нічого зробити з ним вони не можуть, окрім втручання в демократичний процес, отруєння політиків та вкидання дивних заяв через ЗМІ.

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Як наголосив Рашкін, в переконаннях завжди є низка складових – логіка, аргументи, особистий авторитет людини, яка про щось розповідає. З першими двома в росіян є проблеми, тому вони вирішили кожного разу міняти спікера, який говоритиме про те, як ядерна зброя знищить Захід.

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Насправді взагалі незрозуміло, що з їхнім ядерним арсеналом. Однак звичайні росіяни сліпо вірять в те, що їм подають в засобах масової інформації,

– зауважив Рашкін.

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