Путін не надасть Білорусі контролю над ядеркою: у Лукашенка з'являться додаткові проблеми

Владімір Путін заявив, що російську тактичну ядерную зброю доставлятимуть до Білорусі після 7 – 8 липня. Та росіяни не наважаться передати контроль над нею білорусам.

Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Він зауважив, що, найімовірніше, військові та політичне керівництво Росії розуміють наслідки цього.

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"Зброя буде під контролем росіян. Охорона, найімовірніше, теж буде російська. Є нюанс. А що станеться, якщо на території Білорусі, наприклад, з'являться, такі собі "трактористи", "шахтарі" разом з "доярками", як це з'явилося в Білгородській області?" – припустив політолог.

Білоруський диктатор має погано спати

Загородній зауважив, що нещодавно була організована зустріч лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської з білоруським полком імені Кастуся Калиновського ЗСУ за посередництва українських депутатів.

Та, якщо Україна, наприклад, визнає Тихановську президенткою Білорусі, оскільки Лукашенка вона не визнала, то тоді, припускає політолог, полк імені Калиновського може стати справжньою білоруською армією.

Окрім того, в українській армії створили десантно-штурмовий полк Білорусі.

Я думаю, що пану Лукашенко вже час спати дуже погано. Тому що багато чого в нього на території може відбутися,

– вважає Тарас Загородній.

Хто може "грохнути" Лукашенка

Керівник цього полку заявив, що Олександр Лукашенко намагався розпочати війну з Україною з боку Білорусі. Це намагалися зробити в грудні 2022 року, але білоруська армія від цього відмовилася.

"КДБ бігали по армії й намагалися щось зробити, але армія чітко ясно запитала: "З яких пір українці стали нашими ворогами?". І це дуже гарний дзвіночок насправді", – наголосив Тарас Загородній.

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Це означає, що білоруський диктатор і до цього підозрював, що його хтось може "грохнути". І цих претендентів декілька – або росіяни, або білоруська армія.

"Або невідомі якісь "трактористи", які можуть раптом зайти на територію Білорусі. Тут питання буде – а що з ядерною зброєю? Чи раптом вона може опинитися в тих руках, на які не очікує, наприклад, Росія?" – зауважив політолог.

Адже країна-агресорка й так порушує договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї, що дуже турбує Китай. Така ж ядерна зброя може бути розміщена на території Калінінградської області Росії.

"Найімовірніше, вона там і є. А так сенсу немає ніякого, крім того, що Путін ризикує отримати досить різку реакцію не лише від колективного Заходу, а, наприклад, від Китаю", – додав Загородній.

Російська ядерна зброя в Білорусі