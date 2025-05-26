Жахалка чи правда: у СЗР України відповіли, чи вже є у Білорусі ядерна зброя

На початку 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що, мовляв, з дня на день він отримає від Росії 10 ракетних систем "Орєшнік". Ще раніше Москва розповідала про наміри розмістити у сусідній країні тактичну ядерну зброю.

Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки України, в інтерв'ю для "Укрінформу" розповів, чи отримав Мінськ від Москви ядерні боєголовки, передає 24 Канал.

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Чи отримала Білорусь від Росії ядерну зброю

За словами Іващенка, ядерних боєголовок у Білорусі немає. Мінськ має лише носії атомної зброї – літаки, ОТРК "Іскандер".

Розвідник зауважив, що білоруси облаштовують місця зберігання для ядерки.

Щодо заяви Лукашенка про передачу Росією "Орєшніка", то це "схоже на прийняття бажаного за дійсне", підкреслив чиновник. Малоймовірно, що це станеться.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Білорусь розбудовує військову інфраструктуру поблизу Осиповичів, де, можливо, готується сховище для російських ядерних боєприпасів.

Крім того, на параді 9 травня у Білорусі були помічені бронемашини, пов'язані з "ядерним" управлінням міноборони.