Шоу в прямому ефірі: ядерна зброя в Білорусі як новий формат шантажу від Кремля

На білоруській території ще є залишки від радянської інфраструктури, на основі яких в теорії можна відновити сховище для атомних боєзарядів. Мовиться про об'єкт "Гомель-30", і "центральні бази зберігання" (ЦБХ) при аеродромах в Барановичах та Мачулищі.

Високих стандартів радіаційної безпеки у Білорусі не буде

Проєктна документація на ЦБХ має бути в росіян. Адже за радянських часів ці об'єкти були підпорядковані 12-му ГУ міноборони в Москві. Однак питання, чи здатні росіяни провести усі необхідні роботи саме в заявлений строк – до 1 липня 2023 року. Вони цілком можуть і запізнитись.

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Так, тут мовиться про ті самі "Мачулищі", з яких злітають російські МіГ-31К з "Кинджалами". Там просто в радянські часи базувався полк бомбардувальників Ту-22К під ракети Х-22, тому залишилась злітно-посадкова смуга, яка здатна приймати важкі літаки.

ЦБХ на авіабазі "Мачулищі" більш-менш вціліла, бо її приміщення використовував білоруський Центробанк для зберігання цінних речей, та місцеві колгоспи для вирощування "продуктів білоруської якості". А приміщення ЦБХ в "Гомель-30" для "побутових потреб" використовує взагалі місцева жіноча колонія.

Бетонні коробки в ЦБХ при аеродромі в Барановичах наче як вцілілі також, не розграбовані. Однак в усіх трьох об'єктах очевидно треба міняти внутрішнє обладнання – гермодвері, системи вентиляції та сигналізації тощо. Якщо росіяни таки відновлять якесь із цих сховищ під атомні боєзаряди на білоруській території, то там можна навіть і не сподіватись на "високі стандарти радіаційної безпеки".

Хоча б з того, як окупанти себе вели та ведуть на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. У них самих на зберіганні лежить 1500 ядерних боєзарядів із вичерпаним строком служби, кожного з яких цілком достатньо для нового "Чорнобиля" на території Росії.

Якщо міркувати про те, які саме білоруські літаки могла адаптувати Росія під застосування тактичної зброї, то це скоріш за все саме Су-24М та Су-27 зі складу білоруських ВПС, які у 2012 році були поставлені на зберігання, а у жовтні 2022 року (за деякими даними) зняті з консервації.

Нюанс в тому, що зняттям з консервації білоруських Су-24М та Су-27 осінню минулого року займались саме росіяни. Після чого "слід" цих бортів кудись зникає.

Якщо міркувати про те, яка саме тактична ядерна зброя росіян може бути розміщена на білоруській території, то це скоріше "спецБЧ" до ракет комплексів "Іскандер" та до "Кинджалів". Також не варто виключати, що росіяни спробують реанімувати й вільнопадні атомні бомби, які за радянських часів виготовлялись під літаки тактичної авіації.

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Слова Владіміра Путіна про те, що ядерна зброя в Білорусі начебто не порушує норми угоди СНО стосується хіба того, що МіГ-31К з "Кинджалом" по суті є стратегічною зброєю, але під жодні міжнародні договори не підпадає.

Ядерний шантаж нового формату

Однак далі починаються свої нюанси. Схоже, до цього моменту російські військові на практиці взагалі не займались облаштуванням сховищ в Білорусі під "спецБЧ", інакше б така інженерну активність помітили. Армія Росії має не тільки справжні атомні боєзаряди, але й і їх макети також, для проведення різного роду навчань.

Тому, схоже, що в цій історії Кремль сподівається на ядерний шантаж у новому форматі, де відновлення ЦБХ та розгортання атомної зброї на білоруській території відбуватиметься максимально публічно, із максимальною демонстрацією для цивілізованого світу.

У росіян за контррозвідувальне забезпечення зберігання ядерної зброї відповідає ФСБ. Отже, новим витком ядерного шантажу від росіян займатимуться саме спецслужби. Буде це навіть активніше, ніж минулого разу.

Польща теж може стати ядерною державою

США мають декілька літаків радіаційного моніторингу на базі бортів радіоелектронної розвідки EC-135RW. Тут вже бортова апаратура покаже – чи справді "фонить", чи це росіяни просто блефують та "беруть на понт".

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А ще Польща у жовтні 2022 року зробила офіційну заявку приєднатись до програми Nuclear Sharing, за якою декілька країн НАТО зберігають у спільному користуванні ядерну зброю США. Якщо виявиться, що росіяни таки повезли ядерні боєголовки на територію Білорусі, то слідом за цим Польща може набути свій гібридний ядерний статус.

Ну а нашій країні слід взяти планку вище, та створити умови, за яких на озброєнні ЗСУ з'являться американські протиракетні комплекси THAAD. Зараз, окрім США, вони є лише в Південної Кореї для відбиття можливої атаки від Північної Кореї з її атомним арсеналом.