Фактично, Путін анексував Білорусь, – Жданов про розміщення ядерної зброї в країні

Владімір Путін оголосив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. За словами диктатора, до 1 липня буде завершене будівництво сховища для тактичної ядерної зброї, і Росія його туди завезе.

У військового експерта Олега Жанова є два припущення з цього приводу: перше – загроза НАТО, друге – Росія намагається застовпити Білорусь. Про це він сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Прокляття слабких посольств і приклад США: чому й для кого Росія все ще не достатньо терорист

Путін втягує Білорусь у власну гру

Річ у тім, пояснює військовий експерт, що будівництво сховища було можливе лише за умови, якщо Лукашенко надав територію для розміщення військової бази Росії на території Білорусі. Якщо під ядерну зброю, найімовірніше, база будувалася на постійній основі. Так, російські війська постійно можуть перебувати там.

За словами Жданова, наразі приблизно 1 000 військових проходять службу на території Білорусі. Надалі відкривається перспектива поставити регулярні частини – один – два мотострілецьких полки для охорони бази з ядерним арсеналом. Це доволі великий контингент для такої країни, як Білорусь.

МЗС Китаю заявило, що подібні дії – неприпустимі. Мовляв, країна не допускатиме розповсюдження ядерної зброї. Водночас Китай зацікавлений у тому, щоб Білорусь залишилася сателітом Росії.

Китаю вірити – себе не поважати, як звучить народна мудрість, він може говорити одне, а робити – зовсім інше. На мій погляд, Росія використовуватиме Білорусь як форпост протистояння з НАТО, а Китай – як плацдарм для експансії на європейський ринок,

– припускає Жданов.

Ба більше, Китай вклав чимало коштів у Білорусь, зокрема у будівництво заводів. Одне з підприємств – моторний завод, що може випускати 20 000 двигунів на рік. Він розташований між Мінськом та Жодіно.

"Тож Китай дуже зацікавлений у тому, щоб застовпити територію. Неважливо, чи привезуть туди зброю. Повірте, війська туди введуть і вони будуть там перебувати. Фактично, відбулася прихована анексія Білорусі", – стверджує Олег Жданов.

Реакція країн

Військовий експерт зауважує, що США дуже стримано відреагували на заяву Путіна. Цим вони демонструють Китаю, що не хочуть конфронтації, а висловлюють готовність для діалогу. "Спершу креслять "червоні лінії", а потім не помічають, як опонент ці червоні лінії перетинає", – відзначив Жданов.

Так, Reuters посилається на представника Білого дому, який зазначив: "Ми не бачимо жодних причин для корекції наших стратегічних ядерних сил, а також ознак, що Росія збирається застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося прихильниками колективної оборони НАТО", – йдеться у коментарі невказаного джерела адміністрації США.

На переконання Жанова, можливості НАТО та Росії щодо застосування ядерної зброї – непорівнянні сили. Крім того, минулого тижня спостерігалися польоти стратегічних бомбардувальників США зі складу військ НАТО вздовж кордону з Росією. Вони патрулювали Балтику неподалік Санкт-Петербурга.

Це частина гри Путіна, яка намагаються залякати НАТО. Немає жодної військової користі, оскільки всередині Росії дуже багато цієї зброї,

– сказав Ганс Крістенсен, директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених.

Жданов додає, що у Росії близько 12 місць зберігання ядерного арсеналу. "500 кілометрів вперед, 500 кілометрів назад – ні на що не впливає", – запевняє він.

У свою чергу представник МЗС Німеччини заявив, що ця заява є черговою спробою Росії використати ядерне залякування. Крім того, Берлін не допустить, щоб такий крок Москви збив нас з нашого курсу.

1 липня Путін оголосив як завершення будівництва сховища, це означає готовність прийняти зброю. У липні буде саміт НАТО, який проходитиме в одній з країн Балтії. Пазл склався,

– зазначає військовий експерт.

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники. Жданов вважає, що це найбільш точне формулювання того, що зробив Кремль.

"Тепер, якщо хоча б один ядерний заряд – навіть тактичний, навіть найслабший – буде розміщений на території Білорусі, вона буде занесена до списку країн першого удару згідно з військовою доктриною НАТО. Вітаю Білорусь з пальмою першості у ядерному протистоянні між Росією та цивілізованим світом. Вас втягнули у це", – підсумував Олег Жданов.

Жданов про розміщення ядерної зброї у Білорусі: дивіться відео

Лукашенко нічого не вирішує