"Підтвердження щодо переміщення ядерки немає": чим займаються російські військові в Білорусі

Відомо, що росіяни розпочали підготовку сховищ для ядерної зброї на території Білорусі. Але немає жодних підтверджень, що вона була переміщена.

У білоруської опозиції працюють власні розвідка та інформатори. Є підстави вважати, що це елемент маніпуляції. Про це 24 Каналу сказав радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Сховищ може бути два, можливо, збудують щось нове. До того ж буде розміщена військова база.

Для білорусів це не тільки про зброю. Це про посилення російської військової присутності на території Білорусі, що є прямою загрозою для білоруського суверенітету,

– наголосив радник Тихановської.

Річ у тому, що зброю можна легко ввести, але дуже складно вивести з країни. Навіть коли почнуться зміни, знадобиться багато сил і часу, щоб позбутися російської військової присутності.

"Мета Путіна не лише залякати Захід, а й анексувати, посилити свій контроль та окупацію Білорусі", – сказав Вячорка.

Яка кількість російських військових у Білорусі

Наразі відомо, що на території Білорусі перебуває близько 2 – 3 тисяч російських військових. Відбувається постійна ротація. На початку війни їх було 50 тисяч, потім усі війська перекинули на Схід, де почалися найзапекліші бої. Коли відбувається призов у Росії, білоруську інфраструктуру можуть використовувати для тренувань.

За словами опозиціонера, сьогодні спостерігається цікава зміна. Якщо на початку росіяни намагалися робити з білоруською армією щось спільно, то зараз вони не довіряють. Білоруські військові не хочуть бачити російських, білоруси саботували дії росіян, зливали усю інформацію про російських військових "Білоруському Гаюну" та іншим ініціативам.

"Тому росіяни зараз тримаються окремо. Навіть коли вони роблять щось на території Білорусі, вони стараються не перетинатися ні з білоруським суспільством, ні з білоруськими військовими. Серед білорусів підтримки російських військ немає жодної", – зазначив Франак Вячорка.

Зараз росіяни постійно проводять навчання на території Білорусі. Здебільшого вони проводяться окремо білоруськими військовими. Йдеться про розбирання й збирання понтонної переправи, тренування сил спеціальних операцій, обкатування старої та нової техніки.

"Російські військові беруть участь, навіть проводять тренінги, консультації і брифінги для білоруських військових. Але здебільшого обслуговують техніку, що розташована на території Білорусі: комплекси протиповітряної оборони С-300, С-400, комплекси "Іскандер", літаки, які періодично прибувають на білоруську територію", – підсумував опозиціонер.

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