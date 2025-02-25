Ядерна зброя замість членства в НАТО: Рубіо відреагував на заклик Зеленського
- Володимир Зеленський закликав повернути Україні ядерний статус, якщо країну не приймуть в НАТО.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ядерна зброя не є вирішенням, і наголосив, що потрібно менше країн із ядерною зброєю.
Нещодавно Володимир Зеленський закликав повернути Україні ядерний статус, якщо партнери не бажають приймати нашу державу в НАТО. Держсекретар США відреагував на це.
Державний секретар США Марко Рубіо зробив заяву у відповідь на цей заклик українського президента. про це пише 24 Канал із посиланням на Breitbart News.
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Ядерна зброя – не відповідь
Рубіо наголосив, що потрібно менше країн із ядерною зброєю, а не більше.
Я думаю, президент Зеленський має фундаментальну проблему, і це нормально: як покласти край конфлікту і щоб він раптово не призвів до нової війни через рік, два або три,
– поясни він.
Водночас держсекретар США наполягає на тому, що це те, про що доведеться говорити на будь-яких переговорах, проте він не вважає, що ядерна зброя – це відповідь.
Триває робота над угодою про корисні копалини між Україною та США. Перший варіант цього договору відхилила Україна через відсутність гарантій безпеки, які ж принципово важливими для нашої держави.