"Тоді під загрозою буде Росія": який неочікуваний сигнал Путін отримав від Фінляндії

Фінляндія змінила законодавство, аби мати право розміщувати на своїй території ядерну зброю. Таким чином держава долучалася до "ядерного щита" країн НАТО. Також прозвучала заява від президента Литви Науседи про те, що його країна має намір долучитися до системи ядерного стримування.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив, що якраз Балтійські країни й Фінляндія є одними із пріоритетних цілей Росії в системі НАТО, і тому вони надзвичайно чутливі до агресивних дій Кремля та його можливих планів відкрити другий фронт.

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Країни Балтії та Фінляндія демонструють позицію стійкості

Наразі ці країни не мають ядерної зброї, але вони можуть ініціювати можливість її розміщення у себе задля захисту проти ядерної держави Росії. Ексочільник СЗР України зазначив, що є стратегічні міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Але Путін, з його слів, вже порушив їх, переміщаючи її в Білорусь.

З іншого боку, в цій же угоді чітко визначено, що країна не використовуватиме ядерну зброю, а Росія змінила законодавство щодо застосування у випадку якихось там порушень "стратегічних національних інтересів".

А це могло б бути застосовано не тільки проти України, а проти Фінляндії, країн Балтії та інших. Тому ці держави поки юридично, без військово-оперативних дій, визначають, що вони можуть мати ядерну зброю в межах союзницької угоди НАТО,

– пояснив Маломуж.

Він нагадав, що Путін, Лавров, Пєсков, а особливо Медведєв, неодноразово заявляли про те, що Росія може використати ядерну зброю не тільки проти України. Тому зараз Фінляндія та Литва надсилають країні-агресорці сигнал, що в них буде змога розміщувати на своїй території "ядерку".

"А це наближає ймовірні пуски щодо і Санкт-Петербурга, і Москви та в цілому Росії. Це будуть буквально хвилини. Відбудеться зміна парадигми безпеки. Тоді вже буде під загрозою Росія, і вона не зможе воювати на всі фронти й бити по США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Прибалтиці, Фінляндії. З цих країн будуть тоді летіти на неї балістичні ракети, ядерні й неядерні. Це знесилить Москву і весь режим. Тобто ці юридичні кроки – це перший сигнал, попередження", – констатував Маломуж.

Генерал армії підсумував, що сьогодні Путіну ніхто спуску не дасть. Рішучі дії Стубба, президента Фінляндії, і прибалтійських лідерів демонструють не позицію заляканих, як того б хотів Кремль, а навпаки позицію стійкості і недопущення агресивних дій щодо їх країн і в цілому членів НАТО.

Повне інтерв'ю Миколи Маломужа: дивіться у відео