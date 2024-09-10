Північна Корея заявила про нарощування ядерних сил "у геометричній прогресії"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна наразі розбудовує ядерні сили, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Такою політикою північнокорейський диктатор хоче забезпечити "безпеку держави".

Про це він сказав у понеділок, 9 вересня, у своїй промові з нагоди річниці заснування КНДР. Він закликав "більш ретельно підготувати ядерний потенціал і свою готовність використовувати його належним чином у будь-який момент".

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КНДР боїться загрози з боку США

Кім Чен Ин заявив, що КНДР потребує потужної військової присутності, щоб протистояти "різним загрозам" від США та їхніх союзників.

Він вважає, що Північна Корея нібито стикається з "серйозною загрозою" від ядерного військового блоку в регіоні під керівництвом Штатів.

Заступник міністра оборони Південної Кореї з питань політики Чо Чанг Ре та його американські та японські колеги у вівторок (10 вересня – 24 Канал) засудили нещодавню диверсифікацію Пхеньяном ядерних систем доставки, випробування та запуски кількох балістичних ракет,

– додали у Reuters.

На цій зустрічі представники Південної Кореї, Японії та США зобов'язалися зміцнювати тристоронню співпрацю між країнами для забезпечення миру в регіоні, зокрема, шляхом стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї. Також вони домовилися провести військові навчання.