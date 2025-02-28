Кім Чен Ин наказав тримати ядерну зброю у бойовій готовності

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин перевірив випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет. Він віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї.

Це нібито має забезпечити найбільш ефективну оборону країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зауважимо, що випробування провели у середу, 26 лютого.

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Що відомо про рішення КНДР

ЗМІ повідомляють, що КНДР за допомогою відповідних випробувань прагне "попередити ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки й сприяють ескалації конфронтації". Також це має продемонструвати "готовність різних засобів ядерних операцій" країни.

Те, що гарантується потужною ударною здатністю, є найдосконалішим стримуванням і обороноздатністю. Відповідальна місія та обов'язок ядерних збройних сил КНДР – постійно захищати національний суверенітет і безпеку надійним ядерним щитом, підвищуючи боєготовність ядерних сил і повну готовність до їх застосування,

– цитує агентство лідера КНДР.

Запуск, згідно з оприлюдненою інформацією здійснили 26 лютого над водами біля західного узбережжя Корейського півострова. Вже у п'ятницю, 28 лютого, війська Південної Кореї заявили про ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежували кілька крилатих ракет.

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року північнокорейський диктатор заявляв, що Пхеньян розбудовує ядерні сили, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Такою політикою північнокорейський диктатор хоче забезпечити "безпеку держави".