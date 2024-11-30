Кремль може завдати ядерного удару у відповідь на напад на Росію або Білорусь, – Sky News

Росія постійно вдається до ядерного шантажу. Західні журналісти припустили, що Кремль може вдарити ядеркою у відповідь на напад на Росію або Білорусь.

Москва готова відновити ядерні випробування вперше з часів Радянського союзу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Ситуація складна

Московський дипломат сказав, що відновлення ядерних випробувань Росією залишається відкритим на тлі ворожої американської політики.

Такі випробування Росія не проводила з 1990 року, тобто від моменту розпаду СРСР.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков сказав, що питання відновлення ядерних випробувань актуальне для Росії.

І, нічого не передбачаючи, скажу просто, що ситуація досить складна. Вона постійно розглядається в усіх її складових і в усіх її аспектах,

– зазначив він.

Раніше заявляли, що Путін не буде проводити ядерні випробування, якщо це не зроблять США.

Минулого року Путін відкликав ратифікацію Росією глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї, заявивши, що цей крок привів його в один ряд із США, які підписали, але так і не ратифікували його.

У листопаді 2024 року Владімір Путін змінив ядерну доктрину Росії. Відповідно до неї, Москва може завдати ядерного удару у відповідь на звичайний напад на Росію чи Білорусь.