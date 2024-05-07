Лукашенко пояснив, для чого йому потрібна ядерна зброя
7 травня 2024, 19:25Читать новость на русском
Самопроголошений президент Білорусі висловився стосовно ядерної зброї та її застосування. Він пояснив, що вона потрібна для захисту, однак не пояснив, від кого.
Олександр Лукашенко не оминув тему ядерної зброї. Він вкотре повторив наратив про те, що вона потрібна для того, аби захищатись, передає 24 Канал.
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"Зброя стримування"
Ядерний шантаж – один із улюблених методів друга Лукашенка, а саме російського президента Владіміра Путіна. Не дивно, що він повторює його слова.
Це зброя стримування. Це зброя захисту. Ніхто в наступ із цією зброєю не піде,
– сказав самопроголошений президент Білорусі.
Раніше Росія розмістила на території його держави свою ядерну зброю.
Білорусь вирішила перевірити "ядерні підрозділи"
- Білоруси після погроз Заходу ядерною зброєю своїх російських хазяїв теж вирішили помахати ядерною дубиною, яку їм дали потримати. В збройних силах Білорусі теж оголосили про "перевірку" ядерної зброї.
- У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром.
- З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Путін 6 травня знову вдався до ядерних погроз Заходу. Російське міноборони оголосило ядерні навчання, які вони нібито хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". Ворог планує залучити в своїх військових ігрищах сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот.