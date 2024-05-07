Лукашенко пояснив, для чого йому потрібна ядерна зброя

Самопроголошений президент Білорусі висловився стосовно ядерної зброї та її застосування. Він пояснив, що вона потрібна для захисту, однак не пояснив, від кого.

Олександр Лукашенко не оминув тему ядерної зброї. Він вкотре повторив наратив про те, що вона потрібна для того, аби захищатись, передає 24 Канал.

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"Зброя стримування"

Ядерний шантаж – один із улюблених методів друга Лукашенка, а саме російського президента Владіміра Путіна. Не дивно, що він повторює його слова.

Це зброя стримування. Це зброя захисту. Ніхто в наступ із цією зброєю не піде,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Раніше Росія розмістила на території його держави свою ядерну зброю.

Білорусь вирішила перевірити "ядерні підрозділи"