Столтенберг уточнив свою заяву стосовно приведення ядерної зброї НАТО у бойову готовність

Генеральний секретар НАТО уточнив свої слова про переговори про зміни у боєготовності ядерної зброї Альянсу. Єнс Столтенберг заявив, що мовиться про модернізацію ядерної зброї.

Водночас про збільшення кількості ядерної зброї наразі не йдеться. Про це генеральний секретар Альянсу заявив у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом, передає 24 Канал.

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Столтенберг сказав, що мав на увазі щодо ядерної зброї

Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО вже десятиліттями має ядерні сили стримування. Тому в цьому "немає нічого нового".

Те, що ми модернізуємо ці сили ядерного стримування, також не є новиною. Ми замінюємо застарілі літаки, на нові п'ятого покоління, а США модернізують розгорнуті ними озброєння. Так що в цьому немає нічого нового,

– наголосив генеральний секретар.

У своїй нещодавній заяві Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на модернізації сил ядерного стримування організації, яка триває вже деякий час.

Він підкреслив, що НАТО вже багато років є прозорим щодо цього процесу, і повторив, що Альянс не планує збільшувати кількість ядерних озброєнь.

Столтенберг також зауважив, що ця модернізація не є чимось новим і широко обговорювалась протягом тривалого часу.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО заявляв, що Альянс обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність та переведення її у режим очікування. Відбувається це на тлі того, що зростають загрози з боку Китаю та Росії.