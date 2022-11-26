"Енергетика – передостанній шантаж Путіна": чи піде диктатор на останній

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Кремль сподівається, що відсутність світла, води, тепла й зв'язку заохотить українців до перемовин.

Путін не може перемогти Україну на полі бою, тож атакує мирне населення. Про це 24 каналу сказав російський політолог та громадський діяч Аббас Галлямов.

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"Енергетика – передостанній шантаж Путіна. Останній аргумент, звичайно, все-таки ядерна зброя", – стверджує політолог.

Путін пливе за течією

Галлямов акцентує, що ядерна зброя – це дуже ризикована річ, що переводить конфлікт у площину, яку взагалі неможливо контролювати. Чи дадуть відповідь країни НАТО і яким чином – це вже від них буде залежати.

Путін у міру можливості намагатиметься уникнути використання ядерної зброї і застосує її лише в тій ситуації, коли остаточно втратить надію на все інше. Можливо, і тоді він теж не зважиться, я цього не виключаю взагалі,

– говорить Аббас Галлямов.

З огляду на події останніх місяців, відзначає політолог, Путін просто пливе за течією. "Він втрачає здатність робити якісь кроки, які ламають ситуацію. Задавати нові тренди він не може", – підкреслює політолог.

На думку Галлямова, передбачити, чи наважитися Путін на ядерну зброю – неможливо. Тому таку опцію варто тримати у голові, адже у Кремля більше нічого не залишилося.

Завдати поразки українцям на фронті Путін не може – якби він міг, звичайно, зробив би це. Тому йому доводиться підвищувати витрати для України у тилу. За його задумом, змучені громадяни повинні вимагати від Зеленського, мовляв, "досить арканитися, ми втомилися це терпіти, сідай за стіл переговорів",

– відзначає громадський діяч.

Сенс дій росіян лежить на поверхні, і вони відверто про це говорять. Путінський посіпака Дмітрій Пєсков чітко сказав: "українці можуть будь-якої миті це припинити, якщо підуть на наші умови".

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