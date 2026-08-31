Позиція США – не головна: що стримує Росію від застосування ядерної зброї

Росія роками погрожує застосувати ядерну зброю проти України, але так і не наважується. Є кілька стримувальних факторів, які поки не дають Кремлю можливості це зробити.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, ядерна доктрина Росії була порушена вже кілька разів з початку повномасштабної війни. Але в Кремлі так і не дійшли до застосування цієї зброї.

Що стримує Росію?

За словами Уса, Росія мала бажання застосувати ядерну зброю у 2022 році на тлі невдач у Харківській та Херсонській областях. Тодішній очільник ЦРУ Вільям Бернс зустрічався з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, де передав попередження про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Навряд чи Росія просто дослухалася б до попередження від Сполучених Штатів. Але є інші чинники, які стримують Кремль.

Не лише у США говорили про неприпустимість застосування ядерки. Про це неодноразово казали в Індії та Китаї. А ось тут вже є залежність. А де є залежність – там є важелі впливу. Росія сильно залежить як від Китаю, так і від Індії,

– зазначив Ус.

Що стримує Росію від використання ядерної зброї: дивіться відео 24 Каналу

Не варто також забувати, що Росія успадкувала ядерну зброю від Радянського Союзу. І є багато питань щодо того, наскільки справними є тамтешні ракети та чи не вибухнуть вони під час старту.