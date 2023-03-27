Путін максимально нагнітатиме ситуацію: НАТО має дати симетричну відповідь на ядерні погрози

Владімір Путін заявив, що країна-агресорка розмістить свою ядерну зброю в Білорусі. Та ймовірно, ця ситуація певною мірою "затихне".

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він переконаний, усе через те, що переміщувати цю зброю до Білорусі Росія поки що не збирається.

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"Путін сказав, що мовиться про липень. Приблизно до цього часу вони повинні добудувати місця розташування цієї зброї, тоді вже можуть її перемістити", – заявив він.

Чого хоче Путін

Утім, політолог припускає, що, можливо, Путін всі ці місяці буде максимально нагнітати ситуацію, намагаючись вибити собі хоча б мінімальні преференції від західних країн, які є партнерами України та, ймовірно, так чи інакше, пов’язані з війною Росії проти України.

Мовитися буде не про певні глобальні моменти, пов’язані з роззброєнням ядерним чи нерозповсюдженням ядерної зброї, а конкретно буде така утилітарна причина,

– зазначив Рейтерович.

На його думку, це може бути можливість "вибити" додаткову можливість для початку чи не початку переговорів в Україні або зміни, наприклад, позиції деяких країн стосовно того, що відбувається.

Ігор Рейтерович зазначив, що, якщо будуть лунати заяви, зокрема, "про необхідність швидко сідати за стіл переговорів", то, як правило, ці заяви будуть "долітати" до тих країн, де є більш нейтральна частина політичної еліти, яка хоче швидше закінчити все це.

"Зокрема, пішовши на певні поступки Росії. Але вони не мають нині впливу в Європі й тому навряд чи це змінить позицію ЄС", – заявив він.

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Чи варто хвилюватися

Політолог упевнений, що, з одного боку, немає сенсу розводити паніку. Мовляв, Путін регулярно витягає цю "ядерну палицю" й починає розмахувати нею перед обличчями цивілізованих країн.

"Але зрозуміло, що теж НАТО до цього повинно поставитися достатньо серйозно в сенсі прорахування можливого сценарію. Якщо, наприклад, ця зброя дійсно на територію Білорусі буде завезена", – заявив Рейтерович.

Яка має бути реакція НАТО

На його думку, тут треба реагувати не лише на рівні заяв, певного дипломатичного тиску на рівні ООН або додаткових санкцій, які 100% будуть як щодо Росії, так і щодо Білорусі.

Він переконаний, що тут є ще питання глибини цих санкцій. Мовляв, одна справа, коли їх запроваджують проти кількох осіб і це не призведе до ефекту. Однак, якщо порушити питання щодо запровадження санкцій щодо атомної галузі Росії, то тут вже може бути зовсім інша історія.

Найголовніший момент щодо реакції – вона повинна бути симетричною або асиметричною,

– заявив він.

Політолог зауважив, якщо Росія каже, що вона розмістить ядерну зброю на території Білорусі й буде загрожувати, в першу чергу, країнам НАТО з ближчої відстані, то тоді Північноатлантичний альянс має право розмістити схожу зброю в країнах, які, наприклад, межують з країною-агресоркою.

"Те, що він до цього не робив. Або збільшити, скажімо, той арсенал, який там вже був", – сказав політолог.

Росія сама винна

Він зауважив, що поляки неодноразово казали, що вони не проти, якщо, наприклад, ядерна зброя США буде розташована на їх території, аби протидіяти можливим загрозам з боку Росії. Політолог переконаний, якщо це відбудеться, то тоді буде цікаво подивитися на позицію Росії.

"Адже вони з одного боку розганяють істерику про певну там "міфічну загрозу НАТО", а коли ця загроза буде реальною, не щодо НАТО, а щодо захисту, буде цікаво подивитися, як вони на це будуть реагувати", – розказав Ігор Рейтерович.

Він підсумував, що виходить саме так, що дії Росії призвели до того, що вона опинилася під більш можливим ударом, ніж це було донині.

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