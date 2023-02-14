Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю: розвідка Норвегії оцінила ризики ескалації

В умовах ослаблення звичайних сил і засобів, важливість ядерної зброї для Росії значно зросла. Ключова частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах і надводних кораблях північного флоту.

У розвідці Норвегії розповіли, що до 2023 року оборонний бюджет Росії збільшиться на 34%, що створить додатковий тиск на російську економіку в цілому. Сектори оборони та правосуддя тепер становитимуть близько третини державного бюджету країни-агресорки.

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Кремль вивів в море кораблі з ядерною зброєю

Важливість ядерної зброї для Росії значно зросла. Таким чином, російські стратегічні та регіональні сили стримування набувають все більшого значення для військової могутності окупантів.

Ключова частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах і надводних кораблях північного флоту. Тактична ядерна зброя становить особливо серйозну загрозу в кількох оперативних сценаріях, до яких можуть бути залучені країни НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Росія має, серед іншого, підводний потенціал, протисупутникову зброю і кіберактиви, які можуть загрожувати Норвегії та НАТО. Зі зростанням важливості ядерної зброї та стратегічних сил стримування зростає і значення оборони північним флотом військових баз:

на Кольському півострові,

Північному бастіоні,

в Баренцевому морі.

"Процес прийняття рішень в Росії характеризується сильною недовірою до намірів Заходу. Таке сприйняття помітно посилилося через реакцію Заходу на вторгнення в Україну. Зростає як ймовірність непорозумінь між Росією і НАТО, так і непередбачуваних подій, що, своєю чергою, збільшує ризик ескалації", – підсумували у Норвезькій розвідувальній службі.

Росія продовжує ядерний шантаж

Колишній російський президент і чинний заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв неодноразово лякав світ ядерними ударами.

Зокрема, в інтерв'ю росЗМІ посіпака Путіна заявив, що якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, то з боку держави-агресорки можливі "лише удари відплати".

Також він додав, що відповідь Росії може бути будь-якою, зокрема мовиться й про ядерну зброю.