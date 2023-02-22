"Лякалки" закінчились: російський посол прокоментував можливе застосування ядерки в Україні

Владімір Путін під час щорічного звернення до федеральних зборів знову завів "стару пісню" про ядерну зброю. Цього разу він заявив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю.

Проте назвав умову – мовляв, тільки якщо це першими зроблять США. Російський посол у Великій Британії вже прокоментував британському радіо LBC заяви диктатора та продовжував казати, що нібито в Україні не війна, інформує 24 Канал.

До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Що сказав російський посол у Британії про ядерку

Андрей Келін заявив, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України. Проте, звісно ж, він не назвав війну війною, а говорив про нібито "спеціальну операцію".

У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави,

– заявив Келін.

Він також говорив про рішення Кремля призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який у 1991 році підписали у Москві Джордж Буш і Михайло Горбачов.

Посол Росії в Британії зауважив, що мовиться саме про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

Мовиться про ту частину договору, згідно з якою Вашингтон та Москва мають право проводити інспекції озброєнь один одного.

"Однак ми є відповідальними учасниками (договору – 24 Канал), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", – цинічно заявив російський посол.

Медведєв "прокинувся" і теж пригрозив США ядерною зброєю

Нинішній заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв, який грів місце Путіну на президентському кріслі та заснув під час виступу Путіна перед федеральними зборами, нарешті "прокинувся".

Очевидно, йому розповіли, про що говорив глава Кремля, і Медведєв теж почав сипати заявами. Зокрема, він сказав, що нібито, якщо США хочуть поразки Росії, то вони мають "право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною".

Якщо Росія зупинить "СВО" (тобто війну в Україні – 24 Канал), не домігшись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини,

– бідкається Медведєв.

Він також поспішив заявити, що нібито, якщо США перестануть постачати зброю Києву – "війна закінчиться". Такими словами Дмітрій Медведєв відповів на заяву Джо Байдена в Польщі про те, що США не збираються атакувати Росію.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю

Джо Байден прокоментував заяву Путіна про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Президент США сказав, що це велика помилка. Адже, коли Росія здійснила повномасштабний напад, випробовували не лише Україну – випробування проходила Європа, Америка, НАТО та всі демократії світу.

Американський лідер підсумував, що апетити агресора неможливо зупинити, йому треба протистояти.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що зі своїх ймовірних ядерних випробувань Кремль робить "інформаційні пропагандистські вкиди", щоб у світі всі злякалися "потужної Росії".

Росія може провести випробування ядерної зброї. Для них це потужна пропагандистська інформаційна акція. Можуть випробувати це для залякування,

– заявив Мусієнко.

Він також пояснив, що США теж не відстають від модернізації ядерних потенціалів і демонструють це як спосіб ядерного стримування Росії.