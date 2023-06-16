Х*ін вам, – Путін цинічно заявив, що Росія має більше ядерної зброї ніж НАТО

Російський президент Владімір Путін продовжує свій ядерний шантаж до країн Заходу. Цього разу кремлівський диктатор досить зухвало висловився щодо скорочення обсягів російської ядерної зброї.

Путін заявив, що Росія не скорочуватиме свій ядерний арсенал. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін цинічно висловився щодо ядерної зброї Росії

На пленарному засіданні так званого "Петербурзького міжнародного економічного форуму" Путін наголосив, що країни НАТО нібито хочуть, щоб Росія скоротила свою ядерну зброю. Диктатор зазначив, що це буцімто пов’язано з тим, що країна-агресорка має її у більшому обсязі.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО, і вони знають про це", – сказав він.

На таку пропозицію Путін відповів доволі грубо, сказавши, що не планує скорочувати арсенали. Таким чином він довів, що ядерний шантаж припиняти не збирається.

Вони хочуть, щоб ми скоротили її – х*ін їм,

– наголосив диктатор.

Крім цього, президент Росії вчергове пригрозив “теоретичним використанням ядерної зброї по Україні” у разі загрози існування Росії”. Однак очільник Росії запевнив, що зараз такої необхідності буцімто немає.

Що ще наговорив Путін на форумі в Петербурзі