Путін заявив про зміцнення "ядерної тріади": агресор брязкає "Сарматами", "Кинджалами" та флотом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія продовжить приділяти підвищену увагу зміцненню "ядерної тріади". Також у нього великі плани на оснащення флоту та армії.

Путін продовжує брязкати ядерною зброєю – він заявив, що у 2023 році на бойове чергування заступлять перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат". Про це він повідомив під час привітання з російським днем захисника вітчизни, пише 24 Канал.

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Путін брязкає "Сарматами", "Кинджалами" та "Цирконом"

За словами Путіна, у 2023 році Росія поставить на бойове чергування перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат". Як він навмисно уточнив, "з новою важкою ракетою".

Також диктатор заявив, що продовжиться виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинджал" і розпочнуться масові постачання гіперзвукових ракет морського базування "Циркон". Щоправда, він забув уточнити, що із санкціями Заходу виробляти нові ракети значно важче.

Також президент країни-агресорки вирішив полякати світ морськими ядерними силами. Він сказав, що "з прийняттям до бойового складу ВМФ атомного підводного крейсера "Імператор Олександр III" частка сучасних озброєнь і техніки в морських стратегічних ядерних силах досягне 100%".

Найближчими роками бойовий склад флоту поповнять ще три крейсери цього проєкту,

– сказав він.

Диктатор чітко заявив, що головне для нього – війна проти України, а не розвиток Росії

За словами диктатора, у його планах на 2023 рік – оснащення армії та флоту.

Будемо насичувати війська передовою технікою: це й нові ударні системи, засоби розвідки та зв'язку, безпілотники та артилерійські комплекси,

– заявив диктатор.

На цьому Путін не зупинився. Вітаючи росіян із їхнім днем захисника вітчизни, Путін заговорив про війну проти України й почав розповідати казки про неонацизм. Він відзначив "героїзм" російських загарбників, заявивши, що вони б'ються з так званим неонацизмом нібито на "історичних територіях" Росії.

Він поставив росіян перед фактом, що саме посилення військової потужності країни-агресорки й надалі залишатиметься пріоритетом на 2023 рік, а не розвиток чи бодай покращення якості життя громадян в Росії.