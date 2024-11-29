Російський дезертир заявив, що Росія була готова використати "ядерку": що в його словах дивного

Днями російський військовий, який ніс службу на базі ядерної зброї та втік з Росії, заявив, що країна-агресорка 24 лютого 2022 року була готова завдати ядерного удару, а його підрозділ був приведений у повну бойову готовність. Однак його слова можуть виявитися звичайним залякуванням, а він сам – не дезертиром, а співробітником ФСБ.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, пояснивши, що очевидно, що ядерні боєголовки могли бути приведені в повну бойову готовність, бо коли Росія почала повномасштабну війну, то всі її підрозділи мали бути готові.

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Чи був сенс Росії бити "ядеркою"

Однак, зі слів майора запасу, приведення підрозділу в бойову готовність ще не означає, що Росія реально хотіла застосувати ядерну зброю. З його слів, незрозуміло навіщо, адже в Кремлі були впевнені, що російській армії вдасться взяти Київ за 3 дні.

"Ядерна зброя поділяється на 2 категорії: стратегічна і тактична. Яку саме росіяни хотіли використати? Міжконтинентальну балістику? Сенсу її застосовувати не було ніякого, як і тактичну зброю. А стратегічна використовується для того, аби завдати незворотню руйнацію. Для цього ворогу довелось би одночасно атакувати багато українських міст, але ж росіяни буди впевнені, що в них і без цього все вийде", – зазначив Гетьман.

Стан російської ядерної зброї

Термін придатності ядерного заряду, зі слів ветерана російсько-української війни, складає 10 років. Він зауважив, що в Росії 30 років не змінювався ядерний потенціал, після розвалу СРСР на її території не було жодного випробування ядерної зброї.

Як пояснив Гетьман, якщо не змінювати ядерні боєголовки, всередині бомби починає розпадатися уран. Радіоактивного випромінювання не відбувається, бо ця бомба захищена, але всередині неї відбувається розпад. Уран забруднюється, перестає бути чистим, ланцюгова реакція вже не відбудеться, тому і вибух цієї бомби стає малоймовірним.

Це називається брудною бомбою, це ядерна бомба, термін придатності якої закінчився. Тому залякування цього співробітника ФСБ, який вдає з себе дезертира, слухати не варто,

– вважає Гетьман.

Нагадаємо, колишній російський офіцер, який виїхав з Росії, розповів, що бойова готовність ядерної зброї з початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну зберігалася орієнтовно 3 тижні. З його слів, обслуговування "ядерки" для підтримання її в належному стані в Росії здійснюється регулярно. Він також поділився деталями військової служби на секретній ядерній базі.